25° Argentino de Selecciones U17 Corrientes emprende viaje a Cañada de Gómez

La Selección Corrientes U17, tiene todo listo y solo espera la hora de salida para tomar parte del 25° Argentino Masculino de Selecciones que se llevará a cabo del 25 al 30 de abril en las ciudades de Cañada de Gómez y Totoras provincia de Santa Fe.

Corrientes integra la zona “B”, junto a La Rioja, Córdoba y el local Santa Fe, ante quien precisamente hará su debut el día martes a las 21.00 hs.

Corrientes, flamante Campeón Regional del NEA, emprende viaje en las primeras horas de este lunes rumbo a Cañada de Gómez a los fines de competir del 25° Argentino Masculino de Selecciones. Los dirigidos por Gerson Sequeira, trabajaron en las horas previas en doble turno a los fines de ajustar los detalles y llegar de la mejor forma a la justa nacional. En tanto la Comisión Normalizadora, luego de intensas gestiones, teniendo en cuenta el poco tiempo que disponía desde que finalizó el regional, logró dotar al plantel y cuerpo técnico de indumentaria nueva que será estrenada en el nacional.

El plantel

Leonardo Solís, Cristian Perez, Ignacio Farías, Joaquín Sosa, Facundo González, Francisco Morales, Fabio Gauto, Facundo Valdez, Rolando Vallejos, Mateo Castagno, Maximiliano Velázquez, Agustín Piasentini.

Cuerpo Técnico

Entrenador: Gerson Sequeira

Asistente técnico: Carlos Villalba (h)

Preparador Físico: Octavio Arnica

Fiesta nacional

El certamen, que dará inicio el martes 25 y se extenderá hasta el sábado 30, contará con la participación de doce federaciones, que fueron divididos en tres grupos de cuatro equipos cada una, y clasificarán a la fase campeonato lo que finalicen 1° y 2° en cada grupo junto a los dos mejores terceros. En tanto los demás equipos, jugarán la ronda estímulo.

Las sedes serán Cañada de Gómez, donde tendrá su bunker Corrientes y Totoras. Damos a conocer el fixture de nuestro representativo y la conformación de las restantes zonas.

Zona “B” – Sede: Sport Club (Cañada de Gómez)

Córdoba, Santa Fe, Corrientes, La Rioja

Martes 25 de abril

1° fecha

17.30 hs. Córdoba vs La Rioja

19.45 hs. Acto de Apertura en Sport Club (Cañada de Gómez) con las 12 Federaciones

21.00 hs. Santa Fe vs Corrientes

Miércoles 26 de abril

2° fecha

18.30 hs. Corrientes vs Córdoba

20.30 hs. La Rioja vs Santa Fe

Jueves 27 de abril

3° fecha (última)

18.30 hs. Corrientes vs La Rioja

20.30 hs. Córdoba vs Santa Fe.

Zona “A” – Sede: ADEO (Cañada de Gómez)

FeBAMBA, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero

Zona “C” – Sede: Unión Futbol Club (Totoras)

Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Chaco

Charly Win (Prensa CN/FBPC)

Twitter: @BasquetCtes