Argentino de Selecciones M U17 Corrientes no pudo sostener la ventaja y cayó ante Neuquen

Corrientes cayó ante Neuquen 59-58 en el marco de la reclasificación del 5° al 8° puesto. Ahora en la mañana del domingo deberá enfrentar a Entre Rios, por el 7° puesto.

El equipo al frente de Gerson Sequeira dominó en gran parte del juego llevando a tomar buena diferencia en el score, pero lo últimos minutos no lo pudo sostener, inclusive le llegó a tener la última bola para llevarse el juego, pero no estuvo fino en la conversión. Morales 12 y Velazquez 10 sus mejores valores.

La Síntesis:

Corrientes (58) Solis 7, Perez 0, Velasquez 10, Vallejos 9, Sosa 5, (FI); Morales 12, Castagno 6, Gonzalez 0, Farias 5, Gauto 2, Piasentini 2.

Director Técnico: G. Sequeira

Neuquen (59) Frola 7, Conte 26, Plate 5, Maggioni 4,Cordoba 6, (FI), Genesio 0, Hernandez 2, Canestrari 2, Maini 7, Landaburu 0.

Director Técnico: P. Romero

Parciales: 10-11, 34-23 (24-12); 46-39 (16-22); 58-59 (12-20)

Árbitros: Gianinno y Bever

Estadio: Sport Club

Puestos 5° al 8°

Corrientes 59-58 Neuquen (1)

FeBamba – Entre Ríos (2)/en juego.

Domingo 30 de abril

09.30 hs. Corrientes vs. Perdedor 2

11.30 hs. Neuquen vs. Ganador 2

Charly Win (Prensa CN/FBPC)

Twitter: @BasquetCtes