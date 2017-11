CABB U15 F Argentino de Selecciones Corrientes debutará ante San Juan

En el día de la fecha, se conoció el fixture del Argentino Femenino de Selecciones, categoría U15, que se llevará a cabo en la Provincia de Mendoza del 13 al 19 de noviembre. Corrientes, que integra la zona “B”, Sede San Carlos, debutará ante su similar de San Juan el martes desde las 18.00 hs.

Del certamen tomarán parte un total de 12 Federaciones que fueron divididas en dos zonas de seis equipos cada una.

La primera fase, jugarán todos contra todos, accediendo a las instancias de semifinales los que finalicen 1º y 2º en cada grupo. A continuación todo el programa completo del certamen.

Zona “A”

Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Buenos Aires, Misiones y San Luis.

Zona “B”

FeBAMBA, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes y San Juan.

Martes 14 de noviembre

1ª fecha

Zona “B” San Carlos

16.00hs: Córdoba vs Neuquén

18.00hs: Corrientes vs San Juan

20.00hs: Acto de Apertura

21.00hs: Mendoza vs FeBAMBA

Zona “A” Junín

16.00hs: Santa Fe vs Misiones

18.00hs: Entre Ríos vs San Luis

20.00hs: Acto de Apertura

21.00hs: Buenos Aires vs Santa Cruz

Miércoles 15 de Noviembre

2ª fecha

Zona “B” San Carlos

09.00hs: Corrientes vs Córdoba

11.00hs: FeBAMBA vs Neuquén

13.00hs: San Juan vs Mendoza

Zona “A” Junín

09.00hs: Misiones vs Entre Ríos

11.00hs: Buenos Aires vs Santa Fe

13.00hs: San Luis vs Santa Cruz

3ª fecha

Zona “B” San Carlos

18.00hs: Corrientes vs FeBAMBA

20.00hs: San Juan vs Córdoba

22.00hs: Mendoza vs Neuquén

Zona “A” Rivadavia

18.00hs: Santa Cruz vs Misiones

20.00hs: Buenos Aires vs San Luis

22.00hs: Santa Fe vs Entre Ríos

Jueves 16 de Noviembre

4ª fecha

Zona “B” San Carlos

15.00hs: FeBAMBA vs San Juan

17.00hs: Neuquén vs Corrientes

19.00hs: Córdoba vs Mendoza

Zona “A” Junín

15.00hs: San Luis vs Misiones

17.00hs: Santa Cruz vs Santa Fe

19.00hs: Entre Ríos vs Buenos Aires

Viernes 17 de Noviembre

5ª fecha-última-

Zona “B” San Carlos

09.00hs: San Juan vs Neuquén

11.00hs: FeBAMBA vs Córdoba

13.00hs: Corrientes vs Mendoza

Zona “A” Rivadavia

09.00hs: Misiones vs Buenos Aires

11.00hs: Santa Cruz vs Entre Ríos

13.00hs San Luis vs Santa Fe

Sábado 18 de Noviembre

Semifinales

Sede: San Carlos

18.00hs: 1° Zona A vs 2° Zona B

20.00hs: 1° Zona B vs 2° Zona A

(En caso de clasificar Mendoza juega a segundo turno)

Domingo 19 de Noviembre

Finales

Sede: San Carlos

16.00hs: Tercer Puesto

18.00hs: Final

20.00hs: Ceremonia de Clausura.

Charly Win Press