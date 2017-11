FUTSAL DIVISION DE HONOR La Bomba enfrenta a Regatas “A” por los 16avos de final



La División de Honor entró en la fase decisiva y quedó conformada la llave de los 16avos de final. Los 32 equipos clasificados ya tienen rival, donde a partir de las 22:00 La Bomba (P.de los Libres) se enfrentará a Regatas “A” ( Mendoza) los ganadores de los duelos de hoy jugarán mañana los Octavos de Final.

A PARTIR DE CUARTOS, EN VIVO

A partir de Cuartos de Final podrás vivir en vivo las acciones por la Página de Facebook oficial de la Confederación Argentina de Futsal. Además, los duelos de semifinales y de la jornada final se verán en directo por el canal DeporTV para todo el país.

CRONOGRAMA DE HOY | 16avos de Final

.En Estadio de Talleres

16.00 Magallanes vs Deporpisos

17.30 Plastimí vs T. Rolando

19.00 A. de Villa Luro vs Comercio

20.30 Talleres vs Soc. Munro

22.00 Regatas “A” vs Bomba

.En Estadio Polimeni

16.00 Estudiantil Porteño vs El Defe

17.30 La Ría vs Titi Futsal

19.00 Tiburón vs HAF

20.30 Regatas B vs UNR

22.00 Cementista vs Amotinados

.En Estadio Ribosqui

14.30 Estrella Federal vs Franjeados

16.00 Victoria vs CeJuSa

17.30 Banco Nación vs Luz y Fuerza

19.00 UOCRA vs Defensores de Viedma

20.30 Jockey Club vs Esmesani

22.00 Flamengo vs T. Espósito