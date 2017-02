FUTSAL RECLASIFICACION Comodoro y Football ganaron en el inicio de la 3°fecha

En el arranque de la tercera fecha del torneo reclasificación de clubes de Futsal, Comodoro y Football Club ganaron sus respectivos partidos,ambos encuentros corresponden a la divisional “A”.

A primera hora Comodoro derrotó a Claypole por 7 a 5, con 3 goles de Exequiel Machuca y los 4 restante lo anotaron Elías Cuenca, Elías Cañete, Ramón Ledesma y Exequiel Cañete,mientras que en el perdedor anotaron Joaquin Cardozo en 2 oportunidades, José Ruíz Díaz, Gastón Pereyra y Marcos Leguizamón en una.

En el partido de fondo Football Club se quedó con el triunfo ante San Cristobal “B” por 7 a 3, donde Catriel Giménez fue el maximo artillero con 4 anotaciones ,completaron Ivan Zenón en dos oportunidades y Hector Martinez el restante, por el lado de San Cristobal convirtieron Abel Fernandez,Hector Bernel y Roque Martinez .

RESULTADOS

Claypole 5 – Comodoro 7

Football 7 – San Cristobal “B” 3

PARTIDOS MIERCOLES 8

21:00

La Estrella VS. Casa Perez (A)

22:00

Junior VS. Cazadores (B)

23:00

San Martín VS. San Cristobal “A” (A)