LNB David Huerta ya entrena en Comunicaciones

Con la llegada de David Huertas el entrenador de Comu Fernando Rivero ya cuenta con el plantel completo lo que le dará la posibilidad de trabajar de la mejor manera pensando en el debut como local en la Liga que será el 29 de noviembre cuando reciba a Atenas de Córdoba.

Recientemente estuvo jugando Capitanes de Arecibo en su país.

Respecto a su llegada al Club “estoy muy contento de estar acá y con muchas expectativas de lo que podamos hacer en esta temporada. Se lo que significa la Liga Nacional porque ya la jugué hace cinco años atrás, con Obras Sanitarias. Sé que Comunicaciones es un club nuevo que viene de ascender así que a partir de ahora lo que tengo que hacer es entrenar, mejorar día a día junto al grupo para que sea bueno el espectáculo para los que nos vengan a ver noche tras noche”.

Sobre su actualidad y lo que le puede dar a Comu dijo “soy un jugador que le gusta jugar duro, soy un profesional y esto es lo que me gusta y apasiona. Ofensivamente soy un tirador de línea de tres y también me gusta crear para mis compañeros. Pero lo que me va a distinguir en el equipo es que voy a dejar el corazón noche tras noche”.

Sobre la Liga Nacional sostuvo que “si bien no estuve mucho tiempo, estuve entre tres y cuatro meses con Obras pero sé que todas las noches tenes que rendir al máximo que los equipos son fuertes tienen jugadores talentosos. Lo importante es proteger tu casa, esa es una de las claves porque fuera si ganas es un extra, un bonus”.

Huertas viene de jugar en Puerto Rico pero ha recorrido varios países, “la Liga en Puerto Rico se juega entre mayo y agosto así que casi siempre la juego. Sin embargo es bueno para mí conocer otras competencias, eso te mantiene en forma. Ahora elegí Argentina y me siento bien contento de poder jugar aquí toda la temporada si Dios lo permite y me mantiene saludable”.



El nuevo jugador de Comu jugó en Israel la temporada anterior y anteriormente tres años consecutivos en México y también pasó por el básquet griego y el francés. “El baloncesto, por esas bendiciones que me ha dado, me ha permitido recorrer y conocer un poco”.

Por último hizo referencia a sus compatriotas que están en la Liga Argentina. “Están Guillermo Díaz, Ramón Clemente, Riky Sánchez. Somos varios este año”.

Sobre su paso por la selección de su país dijo “este año cuando se jugó en Colombia no jugué porque pedí un descanso. Ahora el 23 y 24 jugamos en Orlando contra Estados Unidos y Cuba así que tendré que ir 3 o 4 días para jugar y regresaré para jugar el partido del 29”.

Una semana a buen ritmo

Comu volvió a las prácticas durante la semana tras el receso establecido por el cuerpo técnico. La noticia más relevante es que Juan Pablo Figueroa entrenó con absoluta normalidad recuperado de su distensión muscular en el pectoral.

