LNB San Martín en el cierre de su gira cayó ante Bahía Basket

Bahía Basket jugo un fantástico partido para deshacerse del líder San Martín. El local mostró intensidad, juego asociado y una defensa casi perfecta para ganar 82 – 70 en casa. El bahiense llegó a tener 25 pts de diferencia, aunque la visita llego a ponerse a seis en el final. Johnson con 27 pts y 11 reb la figura. Gran debut de Summers en el local con 22 pts y 7 rebotes. No jugo Wood.

El comienzo fue parejo y muy defensivo. Bahía Basket arrancó fuerte atrás, donde pudo contener el juego asociado de su rival, y recuperar balones. San Martín con pocos espacios, muchos errores de pases (4 pérdidas), y carente de ideas. Cantero jugando pickandroll con Tintorelli, pero sin el mismo provecho que al hacerlo con Wood. El local arrancó 4-0, pero le costó hacer pie. Bahía no aprovechó su gran defensa, y tuvo vaivenes inicialmente en su ofensiva. El correntino comenzó a buscar a Aguerre y Mainoldi buscando soluciones rápidas. Johnson fue clave cerca del aro, y Redivo (7) con una ráfaga anota para dispararse 11 – 5 en el marcador. San Martín intentó hacer su juego, pero se mostró intermitente y con problemas en defensa y transición.

Lo mejor de local llego en el cierre del periodo. Defensivamente Bahía Basket continuó sólido, ganó en su cristal, donde Levy y Johnson dominaron a voluntad. La visita quedó obligado a mover demasiado la banca, aunque sus relevos funcionaron. Faggiano y González ingresaron muy bien, pudieron imponer su juego y gol para encauzar el partido. Bahía con ciertas dudas, dominó con su juego de velocidad, pero no aguanto la diferencia. Cantero y Faggiano en la doble base hicieron estragos, y con un parcial de 7-0 igualaron el partido en 16. Bahía Basket funcionó colectivamente, pasó bien la bola y cerró mejor. San Martín se enamoró demasiado del tiro a distancia, y cedió la iniciativa. Summers ingresó muy activo y encima clavó la daga final del periodo. El local continuó fuerte en los tableros, jugando de adentro hacia afuera y con buenos resultados. El bahiense devolvió gentilezas con un 7-0 y un bombazo del propio Summers para terminar 23 – 16.

El elenco de Ginobili mantuvo su consistencia. Bahía maniató con solidez al correntino, defendió impecable a Aguerre y García, y se encargó adelante de hacer diferencias. Si bien San Martín arrimó con acciones individuales (24 – 21), el bahiense supo contener cada momento de su rival. Summers y Johnson se unieron en cada ofensiva. El juego asociado fue la llave del local, pudo profundizar sus ofensivas y sacar puntos o faltas. San Martín con problemas de pérdidas, equivocando los caminos y sin variantes adelante. Bahía tomó vuelo, defensivamente un muro con Johnson como factor uno. El interno fue clave (7 pts) sumado al buen juego de pases y claridad para definir. Corvalán definió bárbaro un contragolpe con un Euro Step para pasar a ganar 35 – 25.

Las cosas no variaron demasiado. San Martín con poca rotación, y jugando de forma inconsistente y con muchos problemas para anotar. Bahía Basket con confianza, velocidad, y una defensa que siempre alimentó su ataque. Johnson incontenible, sumado al movedizo Summers (7) para estirar las cifras. Redivo con pasajes excelentes en velocidad (7) y un bombazo para levantar el Casanova. El local fue muy regular en su defensa, cortó línea de pase, contuvo a Cantero en la conducción y cerca del poste fue dominador. Obligó a que Mainoldi y Aguerre jueguen cerca del aro e incómodos. Summers pasó muy bien la bola, se entendió con el eléctrico Redivo, y extendió las diferencias. Bahía en su mejor momento, y encima otra vez tuvo la última palabra. Juego rápido de Redivo habilitando a Summers para un doble largo y cerrar al frente 47 – 32.

Bahía Basket tuvo un comienzo arrollador de periodo. Ofensivamente pasando muy claro el balón, distribuyendo y encontrando gol. San Martín continuó muy atorado, García completamente cegado, Aguerre en la banca, y Mainoldi bien defendido. Un parcial de 7-0 para sorprender y ascender a 54 – 32 la brecha en un abrir y cerrar de ojos. La defensa zonal del correntino dio pocos resultados, y padeció el ataque en velocidad y juego de pases del local. Cantero y Faggiano tomaron mayores determinaciones. El ex Lanus con 7 pts en fila trató de descontar lo más rápido posible. Bahía aguantó con su defensa, fue inteligente, y Levy junto a Johnson rebotearon y pasaron muy bien la bola. El correntino con poca eficacia de 6m75 y con su juego en colectivo totalmente opacado (58 – 40)

El elenco de Ginobili con mucha consistencia y gol. Fue variando en su formación, desgastando a un rival con poca confianza y determinación. Summers – Redivo – Corvalan funcionaron muy bien, más toda la potencia de Johnson. Redivo aplicó puntos importantes casi sin oposición, y las diferencias volvieron a escalar en el marcador. La defensa interna funcionó, los minutos pasaron y Bahía Basket supo darle mucho vuelo y movilidad a cada ofensiva. Summers tuvo una racha final muy importante. Anotó un bombazo, desplegó su potencia y velocidad para anotar y ser valioso adelante. Se despacho con siete puntos consecutivos, pudo ganar adelante y colaborar en los rebotes. San Martín totalmente dominado y con el score en contra por un claro 70 – 48.

El juego empezó a tener diversos vaivenes. Un bombazo de Summers le dio la máxima de 25 pts al local (73 – 48) y todas eran rosas. San Martín buscó descontar de alguna forma, y de buenas a primeras achicó guarismos. Bahía Basket bajó su intensidad en ataque, se lo notó estático y con poco volumen de juego. San Martín jugó en velocidad, y Faggiano y Cantero fueron los comandantes en cada ataque y generaron muchos problemas. El correntino aplicó 3-3t3 un parcial inesperado por como venía el juego. Bahía Basket muy bien presionado, perdió rápido balones y cediendo terreno en el juego. La visita continuó achicando, sumamente efectivo y en conclusión un parcial de ¡14 – 0! Para quedar solamente 73 – 62 abajo. Johnson y Levy mejor cercados, San Martín reviviendo en su juego y ofensiva y aprovechando grietas del bahiense.

Bahía pudo reaccionar a tiempo. Johnson anotó un doble para sacar de la sequía y el pozo a su elenco. De todas formas, San Martín no paró continuó fuerte en defensa, presionando y anotando con cierta facilidad. González dio una buena mano en ofensiva, sacó faltas e incomodó al local. El bahiense trató de no perder el foco, defendió bien su cristal, San Martín con muchos yerros ofensivos y un par de pérdidas que le costaron el partido. Johnson fue clave con cinco puntos seguidos y respirar totalmente en el juego. El duro 10-29 t3 condenó a San Martín, sumado al muy pobre juego de García (0-10 de campo) y Aguerre (5 pts). Bahía Basket festejó con Las Pastillas del Abuelo tocando en el otro escenario del Casanova. Un cierre a todas luces para recuperar la confianza y el juego.

SÍNTESIS:

Bahía Basket (82) Facundo Corvalan 6, Lucio Redivo 20, Martín Fernández, Jamaal Levy 4, Anthony Johnson 27 FI Durrell Summers 22, Máximo Fjellerup, Ariel Ramos 2 y Francisco Filippa 1 DT: Sebastián Ginobili

San Martín (70) Juan Cantero 15, Reynaldo García, Federico Aguerre 5, Leonardo Mainoldi 16, Damián Tintorelli 6 FI Lucas Faggiano 19, Lucas González 9 y Gregorio Espíndola. DT: Sebastián González

Cuartos: 23 – 16; 47 – 32 (24 – 16); 70 – 48 (23 – 16)

Estadio: Osvaldo Casanova

Árbitros: Estevez – Guzman

Crónica: José Fiebig – @Josefiebig

Fotos: Gentileza LNB Contenidos