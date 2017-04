LNB Sebastian González “Mostramos el deseo de valorar lo que estamos haciendo”

Tras la gran reacción ante Instituto de Córdoba (San Martín perdía 14-41 y terminó ganando 78-61), el entrenador del equipo correntino Sebastián González, se mostró satisfecho por esta respuesta anímica y de carácter ante una situación adversa.

“Ellos estuvieron muy efectivos y jugaron un juego que les caí bien. Instituto aprovechó cada defensa que fuimos cambiando, si bien fuimos dominados creo que fue muy bueno lo de ellos en el arranque. No solo que nosotros no pudimos ponernos bien sino que estuvieron muy bien aceitados”, comenzó su análisis en coach cordobés.

Y agregó: “Sacando números, hicieron 36 puntos en 12 minutos y otros 25 en los 28 minutos restantes. Si bien ellos entraron muy bien, con buena efectividad, sabíamos que eso iba a disminuir y que lo iban a sentir. En ataque no teníamos planeado eso, tuvimos que salir a buscarlos y lo hicimos. Lo hecho defensivamente desde el segundo cuarto fue muy bueno. Pudimos mostrar el deseo de cuidar lo que tenemos, de querer y valorar lo que estamos haciendo”.

Por su parte, “Seba” González entendió esta reacción como una muestra anímica de las intenciones de un equipo que sabe reponerse: “Este juego es anímico y supimos salir de un momento donde ellos dominaban con mucha confianza y todo lo que hacían les salía bien. Nosotros pudimos frenarlo, darlo vuelta y pasó que ellos pasaron a no poder manejar eso. Por ahí nos apurábamos en algunas situaciones en ataque pero íbamos llevando el juego al territorio que mejor nos convenía”.

En este juego volvió a tener minutos el norteamericano Jermeieah Wood, después de siete partidos ausentes: “La reinserción de Wood en el juego y para lo que se viene es muy importante, lo será paulatinamente. No está ciento por ciento bien pero ahora tuvimos que adaptar a un jugador con mucho protagonismo a un equipo que venía jugando sin él. Tenemos un plan para hacerlo despacio y defensivamente se lo vio bien, como todo el equipo a partir del tercer cuarto, muy luchador y deseo de provocar las pérdidas para bajar sus porcentajes”, sostuvo González.

Para lo que se viene, en el entrenador cordobés analizó al próximo rival y el objetivo próximo: “Boca se está jugando finales todos los días y eso lo tenemos que tener bien en claro. Para nosotros, una victoria en estos partidos que quedan sería cumplir el primer objetivo que es estar entre los dos primeros y necesitamos. Está bueno alcanzar esta meta para recuperar jugadores, porque llegamos con la mayor frecuencia de partidos en todo el año, porque jugamos 11 partidos en los últimos 25 días. Por eso también aparecieron algunas lesiones y vamos a tratar que con Boca se cumpla ese objetivo y después seguir luchando por el ‘uno’. Para nosotros es un juego clave también”.

Práctica, juego y viaje

El plantel de San Martín de Corrientes retomará este viernes los entrenamientos pensando en su próximo compromiso como local (sábado 29 de abril, recibiendo a Boca Juniors desde las 21:30).

Tras el descanso del jueves, los dirigidos por Sebastián González tendrán una agenda apretada de prácticas con un viernes en dos turnos que incluye sesiones en el gimnasio y trabajos técnico-tácticos a la espera de su próximo rival.

Luego del juego ante Boca, el plantel emprenderá su última gira de la etapa regular, iniciado el periplo en la siesta del domingo rumbo a Buenos Aires y desde allí iniciará el viaje en avión hacia Comodoro Rivadavia.

Agenda “rojinegra”

-Abril y Mayo 2017-

FASE NACIONAL

-últimos juegos de la fase regular-

Sábado 29 de abril – 21:30 (L) vs Boca Juniors

Martes 2 de mayo – 21:30 (V) vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia)

Jueves 4 de mayo – 21 (V) vs San Lorenzo

Lunes 8 de mayo – 21:30 (L) vs Estudiantes de Concordia

Viernes 12 de mayo – 21:30 (L) vs Regatas

* Programa sujeto a modificaciones por calendario o televisación.