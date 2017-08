Pablo Garcia “Pasión por descubrir el mundo en bicicleta”

Pablo García, quien viene realizando una travesía ciclística hace 16 años la cual incluye 105 países y culminará a fin de Octubre en Buenos Aires; pasó por Esquina y recibió el acompañamiento brindado desde el Municipio en lo que respecta a hospedaje y recibimiento por la localidad. AUDIO

En palabras del propio ciclista agradeció el apoyo desde el municipio brindado “Es imposible hacer un viaje de estas características si no tenés el apoyo de la gente que te cruzas; agradezco a la Municipalidad de Esquina porque siempre esta bueno cuando uno llega a una ciudad y no tiene conocidos tener alguien que te pueda recibir”.

La travesía lleva 16 años de viaje, camino a la ciudad de Corrientes, de ahí a chaco terminando de recorrer Argentina, del cual estoy hace 8 meses recorriendo Jujuy Bolivia, Ushuaia, chaco Formosa, misiones culminando en buenos aires a fin de octubre después de 167.000 km y 105 países.

TRAYECTO Y MOTIVO DE LA TRAVESÍA POR EL MUNDO

“Estoy terminando esta vuelta al mundo en bicicleta que ya lleva casi 16 años, yo viví unos años en Brasil donde trabajaba como guía de turismo y hubo un día que dije algo tenía que cambiar con el sueño de dar la vuelta al mundo, conocer culturas, relacionarme con gente de otros lados.

Asi fue que nace esta historia, estaba pedaleando en el año 99 cuando llegue a Buenos Aires arme el proyecto, contacté a unos sponsor que me ayudaron a empezar y me fui para África en el año 2001 y desde ese momento recorrí todo el este del continente africano; llegué a Egipto y de ahí me fui para Europa donde recorrí más de treinta países, estuve cuatro años en Asia donde llegue a países distantes como Japón, Mongolia, Tíbet; luego fui para Oceanía de donde volé para Alaska donde pasé cinco años; ahora entre a Argentina hace ocho meses y estoy recorriendo todo el país donde bajé desde Jujuy hasta Ushuaia y ahora voy hasta Misiones por las provincias del Litoral siendo mi próximo destino es Corrientes, Chaco para culminar en Buenos Aires en el mes de Octubre.

Yo llevo las banderas de cada uno de los países que visite y todos reconocen su propia bandera por lo cual es una manera de sociabilizar, mediante señas, miradas o tono de la voz”.

ANÉCDOTAS VIVIDAS EN EL VIAJE:

“En Tíbet presencie una vieja tradición funeraria en el budismo tibetano que es el entierro celestial, la cual es una costumbre al no poder enterrarlo ya que no hay posos por las piedras ni tampoco madera para poder quemarlos, se lo llevan a un valle donde hay un maestro de una ceremonia quien taja el cuerpo con un cuchillo y se lo da a los buitres, ellos consideran que el cuerpo ya ah cumplido su función que es la de transportar el alma en esta vida por cual creen que es un acto de generosidad hacia el mundo vivo y crean un vinculo con el ciclo de la vida.

En Irán estaba buscando un lugar para acampar y fui a un fuego que vi desde lejos con varias personas porque creí que era una familia pero cuando me acerque me di cuenta que eran tipos que contaban dinero, por lo cual me rodearon, me empezaron a preguntar y pelearse entre ellos mientras me ponían a mí en una pared. en un momento corrí hacia donde estaban mis banderas y levante la bandera de ellos que era la de Irán y luego la de Argentina relacionándola con Maradona donde reaccionaron algunos con sonrisa y fueron los que me intentaron decir andate porque mi compañero te quiere cortar la cabeza”.