SUPER 4 CIRCUS “CHAMAME Y CARNAVAL” Lanzaron oficialmente el primer torneo del año

Quedó oficializada la segunda edición del torneo Súper 4 Circus “Chamamé y Carnaval” que se jugará desde este viernes en el “Fortín Rojinegro” del Club San Martín de Corrientes.

Con la presencia de jugadores y entrenadores de equipos protagonistas, la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el torneo que reunirá a los mejores cuatro equipos de la fase inicial de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes, Leonardo Mainoldi, Matías Lescano y Sebastián González estuvieron en representación del anfitrión San Martín, Facundo Giorgi, Federico Marín y Hernán Laginestra por parte de Estudiantes, mientras que Nicolás Aguirre, Marcos Mata y Julio Lamas dijeron presente representando a San Lorenzo.

Por razones de arribo, el plantel de Gimnasia de Comodoro Rivadavia todavía no se encontraba en Corrientes en el horario fijado por la presentación.

“No solo queremos hacer historia por participar en el torneo. Queremos la victoria y sabemos que debemos dominar psicológicamente el partido de semifinales”, sostuvo Sebastián González (entrenador de San Martín) ante los medios.

Además, tomó la palabra Julio Lamas (coach de San Lorenzo): “Buscamos llegar a las semifinales en las mejores condiciones, sabiendo que es un torneo que le damos mucho valor, la segunda competencia nacional de importancia y están los 4 mejores equipos. Ningún partido es fácil y todos tenemos chances”.

Por su parte, Hernán Laginestra (DT de Estudiantes) sostuvo: “Será un lindo torneo para medirnos con grandes equipos y sabemos que es a todo o nada. Ojalá se dé un lindo espectáculo de básquet y Estudiantes buscará dar lo mejor como equipo”.

Tras este encuentro con los medios de prensa, los planteles quedaron concentrados e iniciaron la agenda de entrenamientos en el

Esta segunda edición del Súper 4 tendrá una jornada inaugural con los siguientes horarios:

Viernes 6 de enero de 2017 en el Fortín Rojinegro: 20 – San Lorenzo vs. Estudiantes (C) y 22:30 – San Martín vs. Gimnasia (CR).

La gran final del Súper 4 Chamamé y Carnaval será el sábado 7 de enero desde las 21, y ganador conseguirá el primer trofeo oficial de la temporada y la clasificación a la Liga Sudamericana 2017.