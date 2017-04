TFB Agónica victoria de Union de Goya para estirar la serie

Unión de Goya venció Deportivo Norte 85-83 en tiempo extra, luego de igualar en 78-78 el regular. De esta forma el elenco goyano descuenta la serie de play-off de Cuartos de Final de la Conferencia Norte, 1-2 y ahora el domingo desde las 21.30 hs. disputará el cuarto capítulo. Pozzer 23, fue su goleador y del juego. Por la visita Torresi con 22 puntos su goleador.

Sin demasiado margen de maniobras, cual capitán en medio de un océano embravecido, Unión salió a capear el temporal. Insaurralde y una bomba de André pusieron la primera ventaja 5-0. La visita no estaba fino desde el perímetro, su principal arma y entonces Unión tomó aire 9-2 con tres minutos de juego. El juego era intenso y de ida y vuelta, sin un claro dominador en esos primeros minutos. Fuerte defensa, y con Meza (6), Quigley (2) y Zalabardo en una veloz salida tras recupero de Insaurralde, el local mantenía distancia 19-11 a 4’00 del final, lo que llevó a la pausa a Copulutti. Los siguientes minutos, la visita logró limar algunos puntos con el ingreso de Pirani (3) y Bronzino (3) y sobre el final Insaurralde (7), cerró para Unión el parcial 26-20 con una fina conversión perimetral.

El segundo capítulo, Norte salió a presionar en las ofensivas del local, encontrando además Gallegos sus primeras conversiones y el juego se equilibró. Ajustó Unión luego de la pausa de Bataglia encontrando grietas en la defensa rival que le permitía llegar a la conversión y luego de una corajeada de Quigley establecer la máxima 38-28 con 4’30 por jugar. El juego ya estaba armado y cada uno mostraba sus cartas en la mesa y en razón de ello luego de un par de distracciones de Unión, Norte pudo hilvanar un parcial de 2-8, bomba de Borsellino incluida, 40-36 y freno de mano de Bataglia. El “Tigre” estaba agazapado y no había que darle oportunidades porque su reacción podría ser letal. Los minutos finales el score no se movió y Unión se fue al descanso más prolongado arriba 40-36.

El tercer segmento Unión seguía siendo intenso en la marca y pegaba estiletazos en el cesto rival para mantener el control de la pizarra 45-38 con dos minutos de juego. sin embargo bastó un par de descuidos y Norte no perdonó con dos conversiones desde los 6.75 de Camino y Gallegos licuando la diferencia del local, 45-44, a con cuatro minutos de juego, lo que llevó a la pausa del tiempo muerto en el local. Con un juego simple y rápidas salidas el “celeste” podía resolver la cuestión en fracción de segundos. El partido estaba en su momento máxima tensión y se picó cuando la banca de la visita fue sancionada con una falta técnica por su airada protesta ante un fallo en perjuicio de Pozzer. Eso llevó al capitán a la línea y el local tomó respiro 53-45. Norte perdió la “brújula” del juego y el elenco del barrio Progresó aprovechó al máximo sus posibilidades para volver a distanciarse 57-47 con 2’30 por jugar. Era básquetbol, pero a la vez una partida de ajedrez. Cada banco estudiaba al rival y movía las piezas de acuerdo a ello. Finalmente Unión se llevó el periodo 62-54.

El tramo final Unión mantuvo el dominio del juego y tanteador en los primeros tres minutos y hacía su negocio, 68-59. Norte iba a la “carga barraca” y en la contra el local era letal en el cesto. El partido se prendía fuego y Gallegos tras recibir una sanción de falta personal, reaccionó, y entonces una falta técnica en su perjuicio, derivó en su quinta falta y tuvo que dejar el rectángulo de juego. Unión sacó provecho de esa situación y se alejó 74-62 a 4’30 del final. Norte no obstante no bajó los brazos y limó puntos clave 76-71 con 1’00 por jugar, lo que llevó a Bataglia a frenar las acciones, sabiendo de las armas que poseía el rival y que el juego estaba aún abierto. Así llegamos a otro final de infarto, cuando Unión pierde un balón en la salida y a falta de 21 segundos el score mostraba 78-75 y salida para Norte. Tras la pausa del entrenador visitante, una bomba de Comulutti puso las tablas en 78-78 a 11 segundos del final. La salida fue para Unión que no pudo definir y al tiempo extra.

Los cinco finales, fueron jugado con los dientes apretados y sobre el epilogo Pozzer logró destrabar la situación 85-83 pero quedaban 7 décimas. Intentó Norte desde lejos pero no le alcanzó el tiempo y Unión abrochó la victoria descontó la serie 1-2 y ahora el domingo buscará extender la definición al quinto capítulo.

La síntesis:

Unión (85) Agustín Insaurralde 17, German André 11, Luciano Pozzer 23, Alejandro Quigley 12, Juan Meza 7, (FI); Franco Zalabardo 9, Matías Stival 2, Gustavo Souto 1, Axel Méndez 3.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Deportivo Norte (83) Rodrigo Gallegos 12, Jonatán Torresi 22, Juan Camino 10, Celestino Cupulutti 7, Denis Biscaychipi 13, (FI); Franco Borsellino 10, Gustavo Bronzino 2, Patricio Pirani 7.

Director Técnico: Alejandro Copulutti

Parciales: 26-20, 40-36 (14-16); 62-54 (22-18); 78-78 (16-24); 85-83 (7-5).

Árbitros: Juan Camaño y Cesar Bajeneta

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Charly Win (Prensa Unión)

Twitter: @UnióndeGoya