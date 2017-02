TFB Agonico triunfo de Union de Goya en Gualeguay

Unión venció a BH Gualeguay 68-67 en una infartante definición y casi con el sonido de la chicharra. El elenco de Bataglia, estuvo siempre al frente en el score y llegó a tomar una buena diferencia. Pozzer 15, Meza 13 e Insaurralde 13 sus mejores números.

Gran algarabía en el bunker goyano.

Unión venció a BH Gualeguay 67-68 por una nueva fecha de la División Mesopotamia, Conferencia Norte del Torneo Federal de Básquetbol. Con este triunfo el elenco goyano se mantiene en la tercera ubicación, se tomó revancha del traspié en Goya y además también le sacó el invicto de local que ostentaba el equipo “gualeyo”. Quizás sufrió más de lo pensado por como fue el trámite del juego, pero lo importante es haberse llevado la victoria, evidenciando el nivel en alza de los últimos juegos. Ahora el viernes recibe a Ferrocarril de Concordia.

Con fuertes marcas y aciertos en el cesto rival arrancó el juego. La visita se pasaba el balón buscando el mejor tiro, 8-11 con 3’00 por jugar, con goleo repartido, donde Insaurralde aportó cinco puntos. El local no encontraba los espacios y Unión buscaba la salida rápida aunque en un par de oportunidades no pudo convertir de frente al aro. En los minutos finales el equipo “gualeyo” abusó del tiro externo sin efectividad, y Unión se llevó el periodo 8-15.

El segundo acto, Unión redoblaba la defensa y encontró un par de buenas definiciones para establecer la máxima 11-21 a 8’00 del final. Bien controlados los baluartes locales, Unión manejó los siguientes minutos el juego manteniendo distancia y Bataglia dosificaba la energía de sus jugadores que habían jugado hacia 48 hs. Sin embargo lejos de “enfriar” el juego, entraba en apuros innecesarios, que le dio respiro al local con una bomba de J. Rebecchi que obligó a Bataglia a ir a la pausa. Es que esas decisiones había que modificarlas y ajustarse en lo posible al libreto. El juego era friccionado y donde nadie regalaba nada, repartiéndose errores y aciertos. Con el trabajo defensivo de Quigley dueño de los rebotes más la ayuda de Meza, la visita tenía además en ese tramo el aporte goleador de Insaurralde 11, para poner la pizarra 18-31 a 2’00 del final. Los segundos finales pudo administrar la ventaja y llevarse el periodo 26-33.

El tercer acto una bomba de Peralta avisó en el local. El juego seguía siendo intenso y cortado por faltas, producto de las marcas a presión de ambos equipos. Unión pudo correr un par de veces y mantenía distancia del “gualeyo” que se venía a la carga barraca. 29-37 a 6’00 del final. Otra bomba de Peralta levantó al público y entonces el entrenador de la visita puso el freno de mano. Había que enfriar la mente, jugar inteligente, ante un rival que estaba agazapado y no iba a regalar su invicto de local tan fácilmente. El “coco” Zalabardo metió una bomba para descomprimir en cierta forma la situación, 36-42 con 3’00 por jugar. Finalmente Unión pudo desde la línea con Pozzer y Meza sostener la ventaja y llevarse el periodo 40-46.

El último acto donde generalmente se deciden las historias, André y una volcada de Quigley abrieron el fuego, 40-50 lo que obligó a Scheppens a poner el juego en el frezzer. Con Souto y Quigley luchando contra los grandotes y ganando la mayoría de las veces arriba Insaurralde estaba intratable y Unión puso 42-54 a 7’00 del final, ante el silencio del publico local. En ese contento una buena jugada le dio a Souto el tiro mortal de 6.75 para estirar la ventaja 43-57 a 6’00 del final. Era dramático lo que se vivía en el “islas Malvinas”. Forastieri era la carta del “verde” y clavó un latigazo desde el perímetro para contagiar la reacción de su equipo, 50-59. La visita aguantaba la embestida local y cuando podía pegaba el latigazo en ofensiva, como Quigley casi sin ángulo. Los segundos finales BH se fué como una tromba, apretó en la salida misma del elenco goyano, poniendo las tablas en forma heroica 65-65 con 22 segundos por jugar. Paso de todo, hasta inclusive Bh pasó al frente 67-66, y cuando el juego agonizaba apareció André para poner el triunfo 67-68,y desatar la algarabía del pueblo “rojo”.

BH Gualeguay (67) Adrian Forastieri 10, Manuel Gomez 6, Fabricio Rebecchi 12, Nelson Peralta 9, Luis Chale 15, (FI); Ignacio Echeverria 0, Jorge Recalde 3, Julian Fernandez 12.

Director Técnico: Nicolas Scheppens

Unión (68) Agustín Insaurralde 13, German André 11, Luciano Pozzer 15 , Alejandro Quigley 5, Juan Meza 13, (FI); Gustavo Souto 3, Franco Zalabardo 8.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Parciales: 8-15, 26-33 (18-18), 40-46 (14-13); 67-68 (27-22).

Árbitros:

Estadio Islas Malvinas

Las posiciones son las siguientes:

1). Central Entrerriano 24 pts. (10-4); 2). BH Gualeguay 24 pts. (10-4); 3). Unión 23 pts. (8-7); 4). Atlético Tala 21 pts. (7-7); 5). Regatas Uruguay 20 pts. (6-8); 6). Ferrocarril 20 pts. (6-8); 7). Atlético Saladas 20 pts. (6-8); 8). Peñarol 20 pts. (6-8); 9). Capuchinos 17 pts. (4-9).

Fuente: (Prensa Union), FOTO: Gentileza Victor Durand