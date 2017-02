TFB Atlético Saladas recibe a Capauchinos de Concordia

Esta noche a partir de las 22.00 horas, el conjunto Saladeño recibe al concordiense en el marco de la 15ª fecha del Torneo Federal de Básquetbol (TFB) División Mesopotamia.

Atlético quedó libre en la jornada anterior y se vino preparando de la mejor forma para este compromiso. El mismo tendrá el contralor de Zweifel y Navarro.

Un partido clave y ante un rival directo tendrá Atlético Saladas (18 pts.) este jueves 2, cuando reciba al alicaído Centro de Ex Alumnos Capuchinos de Concordia, Entre Ríos (16 pts.). El rojo quedó libre en la fecha anterior, y el ´santo´ viene de perder en su visita a Goya 86-80, lo que lo deja como último en la tabla.

Por ello, ambos no se van a regalar nada, y sobre todo el equipo saladeño que viene trabajando arduamente en estas tres semanas, para retomar la competencia de la mejor forma. El plantel no tuvo ningunos contratiempos y están todos los jugadores a disposición del entrenador.

En las últimas horas, el club sumó al joven entrenador Carlos Miño (29 años), quién será el asistente técnico del ´Tano´ López Ríos y ya trabaja para la ocasión.

En el único antecedente que existe entre ambos equipos en la categoría, Capuchinos se impuso como local a Saladas por 88 a 75.

Cabe recordar que el cambio de fecha se deba a que el viernes 3 de febrero, en la ciudad de Saladas se realizarán los actos oficiales por el 204° aniversario del Combate de San Lorenzo y Paso a la Inmortalidad del Sargento Cabral, máximo héroe de esta tierra. Por ello, la CD de calle Alvear, solicitó a la organización el adelantamiento del compromiso, y así estar presente como en todos los actos patrios, marcando la presencia institucional y desfilando con todas sus categorías.

En tanto a la visita, el equipo estará viajando hacia Saladas a las 6.00 de la mañana, llegando en horas del mediodía. Allí almorzará, descansará y quedará concentrado hasta la hora del encuentro. También viene con la plantilla completa.

El encuentro se disputará a partir de las 22.00 horas de este jueves en el estadio “Juan Gabriel Noya”, con arbitraje de José Zweifel y Walter Navarro, tanto que Omar Mónaco será el Comisionado Técnico. Las entradas generales tendrán un costo de cincuenta pesos ($ 50) con descuentos para socios.

La fecha completa

Jueves 2/02

22 hs. – En Saladas, Atlético Saladas vs. Capuchinos de Concordia

Viernes 3/02

A las 21.30 horas – En Gualeguaychú, Central Entrerriano vs. Unión de Goya; en Concordia Ferro vs. Atlético Tala y en Concepción del Uruguay, Regatas vs. Peñarol de Rosario del Tala.

Domingo 5/02

A las 21.00 – BH de Gualeguay vs. Unión de Goya

Posiciones

1- BH Básquet 23 pts. (10-3)

2- Central Entrerriano 22 pts. (9-4)

3- Unión de Goya 20 pts. (7-6)

4- Ferrocarril Concordia 19 pts. (6-7)

5- Atlético Tala 19 pts. (6-7)

6- Peñarol (RdT) 19 pts. (6-7)

7- Regatas Uruguay 18 pts. (5-8)

8- Atlético Saladas 18 pts. (5-8)

9- Capuchinos 16 pts. (4-8)

Prensa C.A.S.

(Fotos de archivo)