TFB Germán Andres el desafio es importante



Fueron los primeros conceptos del base Germán Andrés, la nueva cara de Atlético Saladas, quién llega como ficha reemplazante de Gonzalo Gorostiaga.

El jugador de 25 años y 1.80 mts. de estatura ya tiene experiencia en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB) y muchas convicciones. “La verdad que no conozco mucho esta zona, pero me recibieron de maravillas en el club, así que trataré dar lo mejor y apoyar siempre al equipo”.

Nacido un 29 de enero de 1992 en la ´cuna del básquet´ la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Germán Andrés se convirtió en la nueva ficha del Club Atlético Saladas, uno de los punteros de la División Mesopotamia del TFB.

Ya con un par de días en la “tierra del Sargento Cabral”, el joven jugador dialogó con el Departamento de Prensa Institucional y se mostró “muy contento de estar acá”, “desde el primer día la dirigencia, cuerpo técnico y los chicos me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir uno más y eso me ayuda mucho para insertarme en el equipo”, “así que agradecido a todos” destacó.

Sobre su llegada al club comentó que “fue algo inesperado, en la semana Gonza (Spikerman) a quién lo conozco de Bahía, me había escrito y comentado que se lesionó el base, que estaban buscando un reemplazante, recomendó mi nombre, pero era algo que después el técnico lo iba a decidir”, y así fue “charla va y viene, aunque también tenía cosas personales allá que no quería dejar tan fácilmente” relató, y hasta que “tuve una conversación con la presidenta, llegamos a un arreglo el viernes y de inmediato el sábado saqué pasajes para venirme”.

En tanto a sus antecedentes, jugó dos temporadas en Villa Mitre de Bahía Blanca la Zona Sur el Torneo Federal, “muy dura por cierto y la verdad que no conozco mucho lo que es aquí el norte, si es igual el juego” se sinceró. Pero “el desafío es importante, un torneo muy lindo para jugar con mucha gente de experiencia, así que lo tomaré como tal, con responsabilidad y tratar de ayudar en lo que pueda al equipo”.

Al consultarle con que jugador se encontrará el hincha atletiquense, Germán se autodefinió: “Puedo jugar de base, también de dos (escolta) casualmente la última temporada de federal me utilizaron mucho de dos para liberarme un poco por el tiro exterior que tengo y que tomo muchas decisiones”. “Soy un jugador bastante temperamental, cara dura, intenso y que trata de dar lo mejor siempre, apoyando al equipo para seguir haciendo una buena campaña”.

Sobre el plantel y sus integrantes, sostuvo que “no sabía de nada, excepto a Spikerman, a último momento me puse a averiguar en internet sobre algunos, pero ya los voy conociendo de a poco a todos y me hicieron sentir muy bien”.

Tanto él como Gonzalo Spikerman son bahienses, lugar donde nacieron infinidades de figuras como el Manu Ginobili nada más y nada menos, y otros que trascendieron las fronteras. Esto es “algo que reconforta y mucho” subrayó Andrés, “son jugadores de altísimo nivel que quedaron en la historia del básquet nacional e internacional, así que trataré de hacer lo mejor para dejar bien parada a mi ciudad también”.

ENTRENAMIENTO

No obstante, el equipo dirigido por Fredy Cano tendrá fecha libre este fin de semana, así que continuará trabajando en doble turno hasta el día viernes en el “Juan Gabriel Noya”. Recién el próximo viernes 1 de diciembre, volverá al ruedo como local, recibiendo a BH de Gualeguay, Entre Ríos.

Prensa C.A.S.