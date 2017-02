TFB Unión de Goya buscará una nueva victoria ante Ferro de Concordia

El elenco del Barrio Progreso recibe esta noche , a Ferrocarril de Concordia, en otro exigente examen para sus aspiraciones de seguir arriba. El juego dará inicio a las 22.00 hs. Se espera un buen acompañamiento de la parcialidad goyana.

Unión (23) recibe este viernes a Ferrocarril de Concordia (20) por una nueva fecha de la División Mesopotamia, Conferencia Norte, del Torneo Federal de Básquetbol 2016/17. El juego se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Básquetbol”, dará inicio a las 22.00 hs. y tendrá el contralor de Franco Giorello y Nicolás Zapata, siendo Comisionado Técnico Hugo Bonnet. Las entradas tendrán un costo de cincuenta pesos la popular y setenta la platea.

Esta será la decimosexta presentación del equipo dirigido por Gustavo Bataglia, es decir cumplirá las dos terceras partes de los juegos, de un total de veinticuatro, que establece la competencia en su primera fase clasificatoria, lo que marca la importancia del juego. Unión, quien ostenta un record de 8-7, viene de vencer al hasta entonces solitario líder BH de Gualeguay 68-67 en condición de visitante, lo que potenció su estado anímico, respaldado por un juego de fuerte marca y siendo solidarios en ofensiva, buscando el pase extra, para llegar de la mejor manera a posiciones de gol, y ahora cuerpo técnico y plantel saben que deberán extremar aún más los recursos para mantenerse en los primeros puestos, pensando a futuro.

Los restantes juegos del viernes

21.30 hs. Capuchinos vs. Atlético Tala

21.30 hs. BH Gualeguay vs. Regatas Uruguay

21.30 hs. Peñarol Tala vs. Central Entrerriano

Así se ubican

1). BH Gualeguay 24 pts. (10-4); 2). Central Entrerriano 24 pts. (10-4); 3). Unión 23 pts. (8-7); 4). Atlético Tala 21 pts. (7-7); 5). Regatas Uruguay 20 pts. (6-8); 6). Ferrocarril 20 pts. (6-8); 7). Atlético Saladas 20 pts. (6-8); 8). Peñarol Tala 20 pts. (6-8); 9). Capuchinos 17 pts. (4-9).

Charly Win (Prensa Unión)

@UniondeGoya