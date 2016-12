TFB Unión de Goya buscará volver a la victoria ante Atlético Tala

Unión recibe esta noche a Atlético Tala en el último juego del año. El encuentro dará inicio a las 22.00 hs.

Unión (16) recibe este viernes a Atlético Tala (17) en juego que se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Básquetbol”, dará inicio a las 22.00 hs., y corresponde a la decimotercera fecha, del Torneo Federal de Básquetbol 2016/17, División Mesopotamia, Conferencia Norte. Los árbitros para el juego serán Valentín Soldano y Diego Acuña, siendo Comisionado Técnico, Raul Bonnet.

El equipo al frente de Gustavo Bataglia, buscará torcer el destino adverso que lo tiene a maltraer por estar horas, luego de venir de tres derrotas consecutivas, la primera de ellas en condición de local. El por ello que el cuerpo técnico y plantel, trabajaron en distintos aspectos, desde la tarde del domingo para intentar cerrar el año con una victoria. La historia no es sencilla, ante un rival que viene entonado luego de ganar el clásico ante Peñarol en tierras visitantes. Claro está que Unión tiene armas para poder revertir la historia, solo que no deberá descuidarse en los detalles finos, que muchas veces terminan definiendo los juegos, y estar concentrado desde el primer minuto y no darle chances a un rival que viene en alza.

Los otros juegos del miércoles

Estadio La Bombonerita

21.30 hs. Capuchinos vs. Regatas Uruguay

Estadio Islas Malvinas

21.30 hs. Bh Gualeguay vs. Ferrocarril

Estadio Juan Gabriel Noya

22.00 hs. Atlético Saladas vs. Central Entrerriano

Así se ubican

1). BH Gualeguay 19 pts. (8-3), 2). Central Entrerriano 19 pts. (8-3), 3). Peñarol 18 pts. (6-6), 4). Atlético Tala 17 pts. (6-5), 5).Regatas Uruguay 16 pts. (5-6), 6). Ferrocarril 16 pts. (5-6), 7). Unión 16 pts. (5-6), 8). Atlético Saladas 16 pts. (4-8), 9). Capuchinos 13 pts. (3-7).

