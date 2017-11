TFB Unión de Goya cayó ante Peñarol de tala y sumó su cuarta derrota

Unión cayó ante Peñarol 97-68 en su cuarta presentación en el certamen Federal. Los dirigidos por Bataglia, solo estuvieron en juego los primeros minutos luego de lo cual fueron superados con claridad. Melian 20 y Ciganda 14 sus mejores números. Ahora el domingo cierra la gira ante Atlético Tala, desde las 21.00 hs.

Una bomba de Pozzer abrió la noche, contestó Zenclusen de Peñarol de igual forma y se armó el juego. Ambos equios estaban finos en ofensiva, hasta que un par de pérdidas que derive en un par de bombas de Capponi quebró la paridad 15-9 con un poco mas de cuatro minutos de juego. Los siguientes minutos el local siguió fino y Unión no pudo mantener su juego, razon por la cual Bataglia se fue a la pausa. Acto seguido, Capponi y el ingresado Ludueña pusieron la maxima 25-11. Unión estaba disperso en ese tramo del juego y el “Tricolor” no perdonó. Los minutos finales las acciones no variaron y Peñarol cerró el capitulo a su favor 28-15.

Una rafaga en los primeros instantes de Mora y la pizarra 33-15 para el “Tricolor”. Sin poder quebrar la ultima línea, Unión empezó a sufir el juego, viendo como el local con distintas variantes, incluido el tiro externo puso una considerable distancia 44-19 con 5’00 clavados por jugar. Si bien es cierto que en el básquet nunca nada esta dicho de antemano, por la dinámica misma que el juego impone, esta parecía que sería la excepción a la regla. El resto del periodo, Panizza rotó el plantel, mantuvo el score a su favor, y Peñarol se fue al descanso ,mas prolongado arriba 53-29.

La corajeada de Ciganda y el aporte de Melian limaron algunos puntos en el reinicio de las operaciones para la visita. Sin embargo rápidamente Peñarol retomó el control a través de las operaciones por intermedio de Mora y todo se volvió a encauzar. La diferencia de la primera parte fue sustancial y no había forma de poder revertir, máxima cuando apareció una ráfaga de Cordoba (5) y estiró aun mas la distancia 65-39. El juego ya estaba definido, y todavía faltaba un cuarto y medio. El periodo fue de Peñarol 73-52 el final.

El ultimo tramo, más allá de alguna tibia reacción de la visita, la historia estaba escrita como finalizaría de antemano, y entonces el local, puso sus juveniles en cancha para terminar el tiempo reglamentario y sellar el triunfo 97-68. Union ahora, quien sumó su cuarta derrota en igual cantidad de presentaciones, se mide ante Atlético Tala (2-1), en la noche del domingo desde las 21.00 hs., teniendo como escenario del juego al estadio “Gregorio Panizza” y con el arbitraje de Ezequiel Macias y Daniel Bernachi, siendo Ángel Gómez el Comisionado Técnico.

La Síntesis:

Peñarol (97) Esteban Mora 20, Lorenzo Campponi 20, Cristian Zenclusen 3, Gaston Cordoba 7, Esteban Ledesma 13, (FI); Ulises Rostan 0, Nicolas Bros 11, Tomas Ludueña 5, Bautista Solda 6, Fernando Salazar 12, Juan Torrilla 0.

Director Técnico: Mariano Panizza

Unión (68) Santino Ciganda 14, Nahuel Melian 20, Gregorio Espindola 12, Luciano Pozzer 10, Nelson Peralta 2, (FI); Diego Santacruz 0, Nicolas Boeri 8, Dario Ibañez 2.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Parciales: 28-15, 53-29 (25-14); 73-52 (20-23); 97-68 (24-16).

Árbitros: Valentin Soldano y Guido Estigarribia

Estadio: El Gigante de Almirante Brown

Charly Win (Prensa Unión)