TFB Unión de Goya dejó sin invicto como local a Capuchino y consiguió su primera victoria en el torneo

Unión venció a domicilio a Capuchinos 83-75 en su séptima presentación en el nacional. El equipo de Bataglia-Rojas con un gran trabajo pudo hilvanar su primera victoria. Luciano Pozzer 25 y Nicolas Boeri 22 sus mejores números. Ahora el día domingo cierra la gira visitando a Ferrocarril.

Con un gran trabajo colectivo e individual cuando las circunstancias lo requerían, Unión venció a Capuchinos 83-75, en lo que significó su primer triunfo en el torneo, rompiendo la sequía de triunfos en lo que va del torneo.

Con parte de su personal averiado, Unión salió al rectángulo de juego sabiendo que de movida estaba en inferioridad de condiciones. Esa situación se empezó a sentir rápidamente cuando el local con Alloco y Lopez Cerdan puso la primera ventaja 7-2. Unión buscaba ajustar en defensa, con Peralta tomando rebotes y encontró en sendas bombas de Boeri y Pozzer una bocanada de aire fresco 9-8, con 6’00 por jugar. Siguió defendiendo y tuvo sus chances en ofensiva en los siguientes minutos, y aunque no lo supo capitalizar en su totalidad, se mantenía en juego 14-13, luego de una media vuelta de Espindola. Luego de un tapón a Espindola y en la contra una bomba de Lopez Cerdan, el local encontró vetas y tomó la máxima 21-13. Unión siguió batallando, y finalmente Capuchinos cerró el periodo a su favor 23-15.

El segundo capítulo, una bomba de Boeri abrió las acciones, sin embargo los siguientes minutos el local ajustó la ofensiva y mandaba en la pizarra 30-20. El juego era vertiginoso, la visita buscaba desde la marca mantenerse en juego, pero no estaba fino en la última linea, no obstante limó algunos puntos 30-25, porque el local tampoco tenía el control total del juego y en razón de ello, luego de otra bomba de Boeri, Goñe se fue a la pausa, 32-28, con 3’30 por jugar. Una bomba de Espindola y una fina conversión de Pozzer pusieron las tablas en 35-35 cerca del final. Todavía tuvo tiempo Unión con dos libres de Ibañez y una bomba de Santacruz de pasar al frente 36-40, para finalmente luego del descuento de Lopez Cerdan en la última bola, cerrar la visita el periodo a su favor 38-40.

En la reanudación de las operaciones, Pozzer y un perimetro de Espindola conmovieron los cimientos de la “Bombonerita” 38-45, máxima para Unión. Claro está que el local reaccionó rápido y contestó con otra bomba de Lopez Cerdan para frenar el ímpetu visitante. Pozzer (23) sostenia a Unión desde afuera y Lopez (24) se cargaba el equipo al hombro en el local siendo una de sus armas más incisivas. A todo esto la pizarra mostraba 51-56. Ciganda y Boeri sustuvieron a Unión en los minutos finales y de esa forma el elenco rojo, se llevó el periodo 61-65.

Así llegamos el último periodo con el juego totalmente abierto. Unión se prodigaba en defensa, resistiendo el embate del local, y cuando podía lastimaba arriba, y así se fueron los primeros tres minutos y con todavía al frente en el score 63-68. Tuvo algunas chances desperdiciadas por limite de los 24”, que no las supo capitalizar. Los siguientes minutos fue gol a gol y el juego se volvió dramático y donde cada balón había que jugarlo con suma precisión. Por ello luego de sendas conversiones de Espíndola y Boeri, que llevaron la cuenta a 67-74 con 2’30 por jugar, Goñe se fue a la pausa. Dos libres de Ciganda llevaron la cuenta a 70-78, y pausa de Goñe. El elenco goyano tenía que estar frio y ser inteligente para poder cerrar su primer juego favorable en el certamen. Capuchinos buscó por todos los medios llevar a la linea la definición, pero era la noche, esa que andaba esquiva últimamente, en donde Unión volvería a cantar victoria. Fue 75-83, para desahogo de un plantel que venía muy golpeado, sumado a las lesiones que con esta victoria, les devuelve la confianza, y termina siendo una buena inyección anímica de cara a los juegos que se avecinan.

La Síntesis:

Capuchinos (75) Facundo Ortiz 3, Patriccio Alloco 13, Ariel Hillebrand 15, Emanuel Lopez Cerdan 30, Fernando Malara 10, (FI); Luciano Silva 0, Pablo Woloszyn 1.

Director Técnico: Fabricio Goñe

Unión (83) Santino Ciganda 9, Gregorio Espindola 14, Luciano Pozzer 25, Nicolas Boeri 22, Nelson Peralta 4, (FI); Dario Ibañez 2, Diego Santacruz 7.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Parciales: 23-15, 38-40 (15-25); 61-65 (21-25); 75-83 (14-18).

Árbitros: Ramiro Baron y Julio Vazquez

Estadio: La Bombonerita

Charly Win (Prensa Unión). PH: Capuchinos