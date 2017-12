TFB Unión de Goya derrotó a la BH y logró su primera victoria en casa

Unión venció a BH Gualeguay 84-78, en su novena presentación en el certamen. El juego fue de trámite equilibrado y el equipo al frente de Bataglia lo pudo terminar de resolver en el tramo final del pleito. Santino Ciganda 17 y Luciano Pozzer 15 sus mejores números.

Unión venció a BH Gualeguay 84-78 por una nueva fecha del nacional y pudo respirar y lograr su primera victoria en casa, segunda en el certamen. Luego de un inicio vertiginoso, el juego transitó por todos los estados y el local lo terminó de cerrar en el tramo final ante un conjunto que nunca bajó los brazos. Ahora el dia viernes visitará a General San Martín.

De ida y vuelta y con llegadas al gol por parte de ambos equipos arrancó las acciones, 7-9 los primeros tres minutos. Golpeo Forastieri desde lejos y contestó de igual forma Ciganda en el local y la paridad se mantenía 14-14, a 4’00 del final. Sobre el final BH tuvo a un fino Forastieri (10) que le dio el periodo a la visita 23-25.

Los segundos diez minutos, dos conversiones de Pozzer y de Peralta seguido de falta, más un par de bombas de Ciganda y Boeri, le dieron a Unión el control de la pizarra por primera vez 36-30, a 7’00 del final, lo que llevó a Schepens a la pausa. Buenas defensas y aprovechando las ofensivas mantenían a Unión al frente, claro que no había momentos para el descuido, teniendo en cuenta que enfrente BH lo tenía a un Forastieri encendido (16) que mantenía en juego a su equipo junto a Chale (8). Ciganda manejaba los hilos de la ofensiva (8) y Peralta bajaba los rebotes en defensa y también lastimaba arriba (9), pero la visita encontró en Lerosse quien viniendo desde la banca aportó la igualdad 40-40 con 3’00 por jugar. Ambos equipos no regalaban nada y cuando Espindola robó un par de balones que derivaron en conversiones de Ciganda y de el mismo, Unión volvió a respirar 47-40 y pausa del entrenador gualeyo. Finalmente Unión se llevó el periodo 49-46.

En el amanecer del tercer segmento, sendas conversiones de Rebecchi, perímetro incluido, le dio la mínima a la visita 50-51. Ambos equipos llevaron al juego como si fuera un encuentro de ajedrez, donde se estudiaba cada movimiento y en ese contexto Pozzer puso las tablas en 53-53 con 7’00 por jugar en el reloj. Los siguientes minutos, paradójicamente el juego entró en un vértigo que llevó a errores no forzados en ambos equipos, donde Unión mantenía cierta distancia, hasta que apareció un latigazo de Forastieri, ya llevaba 22 en su cuenta personal y vuelta a empezar, 63-62 a 2’00 del epilogo. Sobre el final el “Bombero” Ibañez desde lejos y Ciganda con la chicharra le dieron oxigeno al local que se llevó el periodo 72-67.

Así llegamos al capitulo donde se definen la mayoría de las historias. Unión se secó en los primeros dos minutos y Gomez desde afuera y Rebecchi desde la linea equilibraron el score 72-72, para acto seguido y tras fallar el local en ofensiva, el propio Rebecchi (20) clavó una bomba 72-75 y pausa de Bataglia. Cada balón y jugada eran claves a esa altura de la noche. Ciganda volvió a igualar las acciones de lejos y Pozzer desde la línea llevó la cuenta 77-75 para el local. El juego se definiría para el que tuviera la sangre y la cabeza más fría. El aliento de las gradas se hacia sentir a esa altura de la noche. Fuerte defensa, llevó a la visita a buscar desde el perímetro, pero la mira no estaba calibrada. El reloj corría y las cifras no se movían, claro síntoma de lo que pasaba en el campo de juego. Bataglia se fue a la pausa con 3’50 por jugar. Gomez encendió la alarma para la visita y Chale desde la línea puso las tablas 78-78 a 1’45 el final. Una corajeada de Peralta puso las cifras 80-78 y pausa del entrenador visitante. BH busco desde afuera al no poder penetrar la última línea, sin efectividad y Unión lastimo arriba llevando el score 84-78. No había tiempo para más. Sonó la chicharra y se desató la algarabía local que necesitaba el triunfo como el aire mismo pensando a futuro.

La Síntesis:

Unión (84) Santino Ciganda 17, Gregorio Espindola 11, Nicolas Boeri 14, Luciano Pozzer 15, Nelson Peralta 14, (FI); Diego Santacruz 4, Dario Ibañez 9.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

BH Gualeguay (78) Manuel Gomez 14, Luis Chale 9, Fabricio Rebeschi 20, Adrian Forastieri 22, Matias Novello 6, (FI); Ignacio Echeverria 0, Juan Lerosse 4, Julian Fernandez 3.

Director Técnico: Nicolas Schepens

Parciales: 23-25, 49-46 (26-21); 72-67 (23-21); 84-78 (12-11).

Árbitros: Juan Camaño y Javier Zorondo

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Charly Win (Prensa Unión)