TFB Unión de Goya despidió el año con una nueva derrota como local

Unión cayó ante Atlético Saladas 82-85 en su decimosegunda presentación en el certamen. El equipo de Bataglia la peleó desde abajo todo el juego y tuvo sus chances cerca del final, pero no pudo ser. Luciano Pozzer 27 fue su mejor valor. Por el lado de Atlético mencionamos a German Frencia 22.

El certamen ahora ingresa en un receso hasta el 26 de enero, oportunidad que Unión recibirá a Olimpia de Paraná.

Una conversión de Pozzer abrió para el local, pero rápidamente una bomba de Frencia y sendas conversiones de Torné y Cognini le dieron la primera ventaja a la visita 2-7, con 1’30 de juego. Los siguientes minutos Unión ajustó las marcas y pudo llegar al gol arriba pasando a comandar la pizarra 10-9. Cano entonces mando a la cancha a Serantes y Babriel Frencia , buscando variantes. El juego era de ida y vuelta, donde sin embargo el local se apresuraba en algunas decisiones y sufría pérdidas no forzadas que fueron aprovechas por el CAS, para volver a tomar una luz 13-16 con 4’00 por jugar. Pozzer puso las tablas desde lejos, pero Saladas respondió de igual manera con Serantes y Cognini y sacó la máxima 16-24 que obligó a Bataglia a poner el freno de mano. Los minutos siguientes Unión pudo encauzar el trámite del juego y limó algunos puntos otra vez con la aparición de Pozzer desde afuera 24-26 y pausa de Cano. El cierre la visita lo aprovechó al máximo y con una bomba de Andrés se llevó el parcial 24-29.

El segundo periodo Unión buscaba desde la defensa cerrar los caminos, pero no siempre podía definir arriba, hasta que Melian (8) pudo volver al juego al local 34-36. No se desesperó la visita y con Andrés y Gonzalez desde los 6.75 volvió a tomar distancias 34-42 a 4’00 del final. Los minutos finales el juego siguió siendo intenso y Unión pudo descontar la diferencia, más allá que Saladas se llevó el periodo 42-44.

En la reanudación de las operaciones, Saladas rápidamente aprovechó las imprecisiones del local y estableció un parcial 1-7, para llevar la cuenta 43-51, con tres minutos de juego. Un par de buenas intervenciones de Melian, perímetro incluido volvió a poner en juego al local 50-52, promediando el tiempo de juego. Tuvo la oportunidad de pasar al frente pero falló el tiro perimetral y entonces la visita volvió a distanciarse 50-59, con un German Frencia intratable (18). Finalmente un par de bombas de Serantes le dieron el periodo a Saladas 58-66.

El último tramo Pozzer (22) volvió a poner en juego al local desde lejos, 65-68 con 1’30 de juego. La visita no terminaba de adueñarse del juego y Boeri puso 69-70 a 7’00 del final. El local daba batalla en cada balón y seguía con vida a 4’00 del final más allá del 74-80 adverso. Claro que muchas veces la talla le jugaba en contra en los rebotes defensivos y ofensivos y de ese detalle nacían los recuperos y las contras para las conversiones de la visita. Cano después de una anotación de Peralta, 76-80 se fue a la pausa, sabiendo que el juego seguía abierto. Al volver a las acciones Unión buscó por todos los medios poder quebrar el juego, luego del 82-85 con siete segundos y llevar a la línea la definición. Fallo dos tiros claves Saladas, sin embargo el rebote fue de la visita y con ello selló la victoria final 82-85.

La Síntesis:

Unión (82) Santino Ciganda 1, Gregorio Espindola 11, Nicolas Boeri 13, Luciano Pozzer 27, Nelson Peralta 12, (FI); Dario Ibañez 0, Nahuel Melian 15, Diego Santacruz 3.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Atlético Saladas (85) José Gonzalez 3, Juan Cognini 18, Matias Nuñez 2, Edgardo Torné 2, German Frencia 22, (FI); Gabriel Frencia 6, Nestor Serantes 10, German Andrés 20, Lautaro Arold 2.

Director Técnico: Elvis Cano

Parciales: 24-29, 42-44 (18-15); 58-66 (16-22); 82-85 (24-19).

Árbitros: Juan Camaño y Guido Estigarribia

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Los restantes juegos de la fecha arrojaron los siguientes resultados.

Olimpia 62-74 Central Entrerriano; BH Gualeguay 78-77 Regatas Uruguay; Ferrocarril 84-48 Capuchinos; Atlético Tala 85-74 Peñarol.

Charly Win (Prensa Unión)