TFB Unión de Goya recibe a Capuchinos con la obligación de ganar

Unión recibe este viernes a Capuchinos de Concordia en lo que representará su undécima presentación en el certamen. El juego dará inicio a las 22.00 hs., y tendrá el contralor de Diego Acuña y Mauricio Ríos, siendo Comisionado Técnico Omar Mónaco.

Unión (2-8) recibe este viernes a Capuchinos (5-5) por una fecha del Torneo Federal de Básquetbol 2017/18, División Mesopotamia de la Conferencia Norte. El juego dará inicio a las 22.00 hs y se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Báquetbol”. El valor de las entradas fue fijado en sesenta pesos la popular y ochenta la platea.

Campaña solidaria

En tanto el Club invita a los simpatizantes y a la comunidad toda a sumarse a la campaña Solidaria, aportando productos no perecederos a los fines de ser donados a los más necesitados con motivo de la cercanía de las fiestas de fin de año. Las personas que colaboren tendrán acceso sin cargo al juego en cuestión.

Con la única consigna del triunfo el equipo al frente de Gustavo Bataglia trabajó en la semana, sabiendo positivamente que tiene que empezar a construir una localía fuerte, para empezar a reflejarlo en la tabla de valores y de esa manera salir de la incómoda situación por la que atraviesa y que lo lleva al día de hoy a estar en el fondo de la tabla de valores.

La buena pasa que por primera vez en lo que va del certamen, Unión cuenta con todo su personal en perfectas condiciones, razón por la cual se podrá hacer una evaluación real del verdadero potencial del equipo.

Con respecto al rival, Capuchinos, viene de obtener dos victorias consecutivas, ambas en condición de local, ante General San Martín 70-56 y Olimpia de Paraná 73-63, respectivamente , que lo ubica en una posición expectante y que ahora buscará ratificar su presente en el inicio de su gira por tierras correntinas.

El resto de la jornada del viernes contempla los siguientes juegos.

Peñarol vs. Olimpia; Regatas vs. Ferrocarril y Central Entrerriano vs. Atlético Tala.

Posiciones

1). Peñarol 19 pts. (8-3); 2). General San Martín (7-4); 3). Regatas 17 pts. (7-3); 4). Atlético Saladas 17 pts. (7-3); 5). Atlético Tala 17 pts. (6-5); 6). Central Entrerriano 16 pts. (6-4); 7). Capuchinos 15 pts. (5-5); 8). BH Gualeguay 15 pts. (3-9); 9). Ferrocarril 13 pts. (4-5); 10). Olimpia 12 pts. (2-8); 11). Unión 12 pts. (2-8).

Charly Win (Prensa Unión)