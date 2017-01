TFB Unión de Goya recibe a Capuchinos de Concordia

Unión recibe esta noche a Capuchinos de Concordia en la reanudación del certamen federal, en juego que dará inicio a la 22.00 hs. El plantel llega en óptimas condiciones y harán su presentación Franco Zalabardo y Manuel Ayala Torales.

Luego de una larga pausa, el certamen nacional retoma las acciones, y Unión (18), estará recibiendo a Ex alumnos Capuchinos de Concordia (15), por la decimoquinta fecha, División Mesopotamia de la Conferencia Norte del Torneo Federal 2016/17. El juego se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Básquetbol”, dará inicio a las 22.00 hs., y contará con el arbitraje de Juan Camaño y Mauricio Ríos, siendo Comisionado Técnico, Omar Mónaco. El costo de las entradas fue fijado en cincuenta pesos la entrada popular y setenta pesos las plateas.

Llegó el día para una nueva puesta en escena del elenco dirigido por Gustavo Bataglia, donde la principal novedad será la presentación en sociedad de sus flamantes incorporaciones, tales los casos de Franco Zabardo, quien reemplaza a Federico De Bortoli y la del juvenil Manuel Ayala Torales. Por otra en el aspecto físico luego de una exigente mini pre-temporada, se dio paso a la presente semana a los trabajos tácticos en cancha, buscando pulir errores de juegos pasados y además ensamblar a los nuevos valores al esquema de juego que pretende el entrenador y cuerpo técnico, razón por la cual solo resta esperar la hora del juego.

Unión recordemos, en su última presentación en diciembre último también en condición de local, venció en tiempo extra a Atlético Tala, que le permitió ubicarse en una posición expectante en la tabla de valores.

El resto de la fecha

Viernes 27 de enero

21.30 hs. Ferrocarril vs. Regatas Uruguay

21.30 hs. Peñarol Tala vs. BH Gualeguay

Sábado 28 de enero

21.30 hs. Atlético Tala vs. Central Entrerriano