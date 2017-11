TFB Unión de Goya se despidió de concordia con una derrota

Unión cayó ante Ferrocarril 88-77 en su octava presentación en el nacional. El equipo al frente de Gustavo Bataglia, tuvo un buen comienzo, donde llegó a tener una ventaja de diecisiete puntos promediando el segundo periodo, pero no lo supo sostener. Nicolas Boeri 23 y Gregorio Espindola 14 sus mejores números. En Ferro, David Fric viniendo desde las banca 19 y Lucas Villanueva 18.

Equilibradas fueron las acciones en los primeros minutos, donde Cabrera (5) era el encargado de las conversiones en el local, y en la visita el goleo era repartido, 5-8, con 6’30 por jugar. Buenas defensas, sumado a pérdidas no forzadas en Ferro, le dieron aire a Unión 7-12, luego de una bomba de Boeri. Claro que esa situación lo llevó a estar en penalización rápidamente, pero lo disimulaba siendo efectivo arriba. Los siguientes minutos la visita entró en una meseta, y Ferro limó algunos puntos, pero rápidamente volvió a recuperar el control de las acciones y luego de un fino perímetro de Pozzer 15-24, máxima , el entrenador local, que había movido la banca buscando alternativas, se fue a la pausa, a falta de 1’50. Un robo de Ciganda que terminó en gol, y otra bomba de Boeri llevó a otra máxima 15-29, para finalmente cerrar la visita arriba 17-29.

El segundo acto siguió Unión firme en defensa, y efectivo arriba, con Espindola (5), para establecer otra máxima 19-36. Los siguientes minutos Ferro ajustó en ofensiva, aprovecho las imprecisiones del equipo goyano, limando la diferencia, 29-38, lo que llevó a Bataglia a frenar las acciones, con 6’00 en el reloj por jugar. Los minutos restantes fueron intensos, donde el local encontró algunas vetas, pero Unión estaba agazapado y cuando podía salía en velocidad, que le permitió llevarse el periodo, aunque por 45-49, parcial desfavorable 28-20.

El tercer periodo, Ferro rapido puso las tablas 49-49, para luego de una conversión de Bosch pasar al frente 51-49 con dos minutos y fracción de juego. Unión todavía lo pudo empatar con Peralta 51-51, pero ya era el amanecer de otro juego. Ferro descontó una diferencia de 17 puntos, y además ya mandaba en la pizarra 59-51 máxima a su favor. La visita se secó en ofensiva. Se excedía en el tiro externo sin precisión lo que facilitaba en cierto modo el trabajo local. El desgaste del viernes también contaba a la hora del juego. Los minutos finales el expreso no le dio segundas chances al rival y se llevó el periodo con otra máxima 67-53, parcial también favorable 22-4.

Los últimos diez minutos, Unión batalló, llegando a descontar con bomba de Boeri 73-67 a 5’00 del final. El local no podía superar la marca de Unión, que siguió descontando quedando 77-72, luego de una bomba de Pozzer, pero el factor tiempo era el otro rival que aparecía en el horizonte. Un par de tiros externos fallados le terminó de dar a Ferro la llave para volver a hacerse fuerte en ofensiva, y más allá de la entrega de Unión, lo termino cerrando el match a su favor 88-77. De todas formas, Unión dejó una buena impresión en la presente gira, inclusive con la baja de Melian por lesión, lo que hace avisorar que cuando esté con su personal completo, es posible empezar a consolidar su rendimiento y empezar a crecer en el certamen.

La Síntesis:

Ferrocarril (88) Alejandro Ivetich 15, Marco Bosch 12, Augusto Rossi 6, Lucas Villanueva 18, Federico Cabrera 6, (FI); Lucas Stanghelini 2, David Fric 19, Pablo Bandeo 10.

Director Técnico: Ariel Blanc

Unión (77) Santino Ciganda 6, Gregorio Espindola 14, Luciano Pozzer 12, Nicolas Boeri 23, Nelson Peralta 8, (FI); Dario Ibañez 8, Diego Santacruz 6.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Parciales: 17-29, 45-49 (28-20); 67-53 (22-4); 88-77 (21-24).

Árbitros: Ramiro Baron y Julio Vazquez

Estadio: La Bombonerita

Charly Win (Prensa Unión).