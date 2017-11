TFB Unión de Goya sumó una nueva derrota ahora ante Regatas Uruguay

dropcap font=”arial” fontsize=”30″]U[/dropcap]nión cayó ante Regatas Uruguay 76-88, en lo que significó su sexta derrota en otras tantas presentaciones en lo que va del certamen. Luego de una primera mitad equilibrada, en la segunda parte no pudo contrarrestar la superioridad del rival y sigue sin poder ganar en el certamen. Luciano Pozzer 20, 7 Rebotes, fue su mejor valor. En la visita mencionamos a Roman Rodriguez 19.

Intenso de ida y vuelta arrancaron las acciones, con leve predominio de la visita 4-6 en los primeros dos minutos de juego. Más alla de una bomba de Pozzer en los siguientes minutos el local se secó en ofensiva y el “Celeste” desde los 6.75 puso la primera distancia 10-18 con cuatro minutos por jugar. Ello llevó a la pausa de la banca local, para reordenar la estrategia y ajustar detalles. De ahi hasta el final la visita con Rodriguez y Bernasconi tenian presencia en ofensiva y Unión pudo limar algunos puntos a traves de Pozzer, para finalmente terminar la pizarra a favor de Regatas 19-22.

El segundo segmento, pérdidas no forzadas de Unión le complicaron los primeros minutos, sin embargo la visita no lo supo aprovechar y entonces con fuerte defensa y encontrando vetas en la ultima linea rival el “Rojo” llegó a las tablas en 27-27 con 5’00 en el reloj. Con las acciones totalmente equilibradas se desarrollaron los siguientes minutos, hasta que un par de latigazos desde lejos de Boeri, y luego conversions de Peralta y Pozzer le diero a Unión la primera maxima ventaja 39-33 a 1’30 del final. Los ultimos segundos fueron a pura bomba y Unión se llevó el periodo por la minima 42-41, parcial 23-19.

Luego del descanso más prolongado, el juego se volvió friccionado con antideportivas y faltas técnicas en ambos equipos, y en ese contexto el que salió favorecido fue Regatas que volvió a tomar el control del score 45-50 con 6’00 por jugar. Con el “Memo” Rodriguez y Banegas castigando desde el perimetro, el elenco de Rinoldi sacó la maxima 51-62. Unión ya no lastimaba en ofensiva, y más allá de luchar en la pintura el juego ingresó en modo “ chivo” y por ello Bataglia enfrió las acciones. No varió en absoluto los ultimos minutos y Regatas cerró el capitulo a su favor 58-69.

Asi llegamos al tramo final, donde en los pirmeros minutos la visita no le dio segundas chances al local, manteniendo la ventaja en el juego y con otra maxima en la pizarra 62-77, que empezaba a definir la historia, más alla de los seis minutos que restaban por disputarse. No alcanzaba la entrega y el amor propio del local, enfrente estaba un equipo que por momentos hacía claras diferencias, como lo reflejaba la ventaja obtenida. Los minutos siguientes, esa ventaja se amplió más 64-84, lo que certificaba lo descrito anteriormente. Finalmente Regatas se llevó la victoria 76-88, acentuando el mal momento del local, que sumó una nueva frustración.

La Síntesis:

Union (76) Santino Ciganda 4, Nahuel Melian 9, Nicolas Boeri 17, Luciano Pozzer 20, Nelson Peralta 12, (FI); Gregorio Espindola 12, Diego Santacruz 2.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Regatas Uruguay (88) Nicolas Correnti 14, Roman Rodriguez 19, Sebastian Bernasconi 8, Agustín Aguirre 14, Facundo Barreto 0, (FI); Santiago Giraudo 6, Rodrigo Acuña 9, Jorge Banegas 16.

Director Técnico: Santiago Rinoldi

Parciales: 19-22, 42-41 (23-19); 58-69 (16-18); 76-88 (18-19).

Árbitros: Diego Acuña y Jorge Puyol

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Charly Win (Prensa Unión)