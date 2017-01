TFB Union de Goya venció a Capuchinos en la vuelta a la competencia

Unión venció a Capuchinos 86-80 en la reanudación del certamen nacional. El equipo de Gustavo Bataglia estableció diferencias en el primer periodo y luego más allá de la reacción final de la visita lo terminó de cerrar a su favor. André 23, Pozzer 22 y el debutante Zalabardo 17 sus mejores números.

Unión venció a Capuchinos 86-80 por una nueva fecha del Torneo Federal de Básquetbol, División Mesopotamia de la Conferencia Norte. El elenco del Barrio Progreso tuvo un comienzo arrasador y luego supo mantener distancias más allá del empuje del rival que nunca bajó los brazos. Fue un típico juego de “pre-temporada”, donde por momentos en ambos equipos se notó la inactividad y que seguramente con el correr de los juegos irán ajustando sus rendimientos. Ahora la próxima semana Unión emprenderá su primera gira del año, visitando a Central Entrerriano y BH Gualeguay.

El juego fue de ida y vuelta en los primeros minutos y el local encontró los espacios desde afuera y en un par de recuperos para poner la pizarra 7-2, mediante conversiones de Meza, Andre e Insaurralde. El juego después empezó a ser interrumpido por faltas, y la visita tempranamente ya estaba en penalización, con todavía 6’50 por jugar. Una rápida salida para la conversión de Pozzer para el 10-5 y Goñe al tiempo muerto. El “santo” estaba disperso en la cancha y con fuerte defensa anulando a la ofensiva rival y rápidas salidas Unión se disparó en el score 20-5 a 4’30 del final. Bien anulados Arca y Chiarruttini, poco podía hacer la visita. Los minutos finales, el elenco de Bataglia manejó los tiempos y marcador, hizo su debut Zalabardo y finalmente cerró el periodo 30-17.

El segundo acto la visita buscaba desde afuera pero sin efectividad y el local castigaba de contra 35-22 con dos minutos de juego. Al igual que en el primer periodo, otra vez las faltas lo condicionaban a la visita que no podía frenar las ofensivas del local. Bataglia movió el banco poniendo en cancha a Fornies, Souto y González Nadal manteniendo a Zalabardo y André. Sin embargo la visita con Boeri y Arca acortó distancias 39-31 y encendió las alarmas. Bataglia mandó al campo a Meza y Pozzer y como la visita no pudo aprovechar sus oportunidades, abusando del tiro externo, el local volvió a respirar 42-31 a 2’00 del final. Los instantes finales Unión se quedó sin gol y Capuchinos puso un parcial 0-6, con Arca, Chiarruttini y Boeri para volver al juego, dejando el tablero 42-37 para el local.

Los primeros minutos del tercer segmento con la división “Panzer” en cancha Unión volvió a soltarse en el score 49-38, con un André que era la punta de lanza junto al acompañamiento de Pozzer, sumado a una fuerte defensa. La visita seguía con la mira sin calibrar desde los 6.75 y eso era aprovechado por el “rojo” goyano, que tomaba los rebotes y salía en velocidad. Cuando Zalabardo hizo una pirueta para llegar al gol y puso el 53-40, a 6’20 del final, el técnico “santo” enfrió rápidamente las acciones. Buen traslado de balón y la aparición de Pozzer (15 pts) le dio al local el manejo del juego. sin embargo al igual que en el segundo acto entraba en distracciones y esto fue aprovechado por Capuchinos que no bajaba los brazos y limó algunos puntos para volver a quedar en juego 60-55 con el aporte de uno de sus baluartes, Alejandro Arca, que ya llevaba 18 puntos en su cuenta personal. Boeri sentenció desde la linea, luego de una falta en su perjuicio y con tres libres cerró 63-58 el score para Unión.

El último tramo fue casi un simil de los anteriores con un buen arranque de Unión, donde el debutante en la categoría Zalabardo se encargó de meter una bomba y un doble, sumaba 14 goles en su planilla, para darle aire al equipo de Bataglia 70-60 con 7’00 por jugar. Así cuando otra vez el local podía correr y como producto de ello llegaba al gol la distancia se ampliaba y obligaba a Goñe a poner la pausa. Con el 74-62 para Unión, ingresamos a los últimos 5’00 de juego. Y si el principio fue un calco, los minutos finales no podía ser la excepción y con un imparable Arca (21) y dos latigazos de Dislacio desde lejos, le dio al “santo” la posibilidad de ponerse en juego 79-74 con 2’50 en el reloj. Bataglia se fue al tiempo muerto. Quigley se fabricó los espacios y apareció solo para el gol, pero la respuesta de Dislacio, desde los 6.75, para el 81-77, ponía una cuota de suspenso a los segundos finales. Llegó a estar 83-80 la pizarra, pero finalmente Unión lo pudo cerrar y llevarse la primera alegría del año, por 86-80.

La Síntesis:

Unión (86) Agustín Insaurralde 7, German André 23, Franco Zalabardo 17, Luciano Pozzer 22, Juan Meza 8, (FI); Juan Gonzalez Nadal 0, Gerardo Fornies 2, Gustavo Souto 2, Alejandro Quigley 5.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Capuchinos (80) Santiago Dislacio 26, Facundo Ortiz 2, Nicolás Boeri 17, German Chiaruttini 8, Alejandro Arca 21, (FI); Leandro Merino 0, Ricardo Truffa 0, Luciano Silva 6, Agustín Silva 0.

Director Técnico: Fabricio Goñe

Parciales: 30-17, 42-37 (12-20); 63-58 (21-21); 86-80 (23-22).

Árbitros: Juan Camaño y Mauricio Ríos

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Los otros resultados fueron, Peñarol 67-81 BH Gualeguay y Ferrocarril 90-88 Regatas Uruguay. En tanto este sábado desde las 21.30 hs., Atlético Tala recibe a Central Entrerriano en el cierre de la fecha.

Charly Win (Prensa Unión)