TFB Unión de Goya volvió a caer como local esta vez ente Capuchinos de Concordia

Unión cayó ante Capuchinos 78-92 en su undécima presentación en el certamen, y además cedió su cuarto juego de local. Solo en la primera parte estuvo en juego, luego de lo cual entró en un cono de sombras del cual no pudo resurgir y ello preocupa a futuro. Nicolás Boeri 23 fue su mejor valor. Por la visita mencionamos a Emanuel Lopez Cerdan 20.

Buen arranque de Unión con salidas rápidas y con llegadas al gol a través de Espindola y Peralta -6- para tomar una luz de 8-2 con tres minutos de juego. En los siguientes minutos Capuchinos con Hillebrand a la cabeza puso un parcial de 0-7 y pasó al frente por la mínima 8-9. El juego no terminaba de armarse y ambos equipos buscaban seguir el libreto de sus entrenadores. Desperfectos en el dispositivo de 24”, detuvo en un par de oportunidades el juego, quitando el ritmo en la calurosa noche goyana. El tramo final ambas formaciones buscaron construir desde sus defensas su fortaleza, y en ofensiva fue Capuchinos que encontró mejores tiros con las intervenciones de Ortiz y Woloszyn y se llevó el periodo 18-23.

El segundo segmento de movida la visita puso la máxima 20-29 con goles de Lopez Cerdan y Luciano Silva. Batalgia movió el banco y mando a la cancha a Melian y Santacruz, buscando variantes y que el juego no se le vaya de las manos. Ajustó las marcas y encontró el resquicio en ofensiva para limar algunos puntos 27-29 y volver al juego, con 5’00 por jugar. Boeri puso las tablas en 29-29, pero Boni (6) se cargó el equipo al hombro en la visita, 29-35 y pausa de Bataglia. Los minutos finales Capuchinos aprovechó al máximo sus posibilidades, con un picante Boni (11) y se llevó el periodo 41-46.

Los primeros minutos del tercer capítulo el trámite del juego no sufrió modificaciones. El gol a gol favorecía a la visita que mantenía distancias 46-52 promediando el periodo. Unión no podía romper el cerco defensivo del rival, estaba errático desde afuera y en la pintura y entonces las alarmas se encendieron, teniendo en cuenta que el tiempo seguía su curso y la reacción no podía cristalizarse en el rectángulo de juego. Un par de distracciones del local le facilitaron las cosas al CEAC, que puso la máxima 54-65 con 2’00 por jugar. Finalmente Capuchinos se llevó el periodo 60-72, llegando a establecer una máxima de 14 puntos, ante un inexpresivo equipo que estaba disperso en la cancha.

Los primeros dos minutos del último segmento Capuchinos manejaba a voluntad el score y juego 65-79. El local no tenía respuestas anímica ni deportiva, más allá de una bomba de Pozzer. Pero enseguida un par de corridas de Ortiz llevó la cuenta a 68-83 a 6’30 del final que parecía empezar a definir la historia. De ahí hasta el final con un juego práctico y dinámico, aprovechando al máximo sus posibilidades, Capuchinos terminó de cerrar la historia a su favor 78-92.

La Síntesis:

Unión (78) Santino Ciganda 14, Gregorio Espindola 9, Nicolas Boeri 23, Luciano Pozzer 13, Nelson Peralta 14, (FI); Dario Ibañez 0, Nahuel Melian 2, Diego Santacruz 3.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Capuchinos (92) Facundo Ortiz 17, Luciano Silva 14, Emanuel Lopez Cerdan 20, Ariel Hillebrand 17, Pablo Woloszyn 6, (FI); Andres Boni 15, Agustín Silva 3, Tomas Fassi 0.

Director Técnico: Fabricio Goñe

Parciales: 18-23, 41-46 (23-23); 60-72 (19-26); 78-92 (18-20).

Árbitros: Diego Acuña y Mauricio Rios

Comisionado Técnico: Omar Monaco

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Los restantes juegos de la fecha arrojaron los siguientes resultados.

Central Enterriano 70-80 Atlético Tala; Peñarol 95-78 Olimpia; Regatas 85-75 Ferrocarril.

Charly Win (Prensa Unión)