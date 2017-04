TFB Unión de Goya volvió a perder y quedó contra las cuerdas

Unión de Goya volvió a caer ante Deportivo Norte, esta vez 79-54 y quedó abajo 2-0, en la serie de play-off de Cuartos de Final. Ahora la serie se traslada a Goya, donde el viernes se jugará el tercer punto, y los dirigidos por Bataglia no tienen otra que el triunfo para seguir con vida en el certamen. Pozzer 17 su mejor número y Gallegos 17 en Norte.

André y Pozzer desde lejos abrieron el fuego en la fresca jornada astronense. En tanto en el local daba la cara Camino y el juego se empezaba a armar 5-11 para la visita con tres minutos de juego. Los siguientes minutos el local ajustó en ofensiva y llegó a la igualdad en 17-17 promediando el periodo. Unión se quedó sin gol, abusando del tiro externo y entonces Norte pasó al frente por primera vez 20-19 luego de una bomba de Gallegos. Ello llevó a la primera pausa de Bataglia para reordenar las ideas que al inicio habían sido efectivas. Los minutos finales el trámite del juego fue intenso y desprolijo por momentos y Norte cerró a su favor 24-21.

El segundo acto Unión no podía llegar al área de definición cómodo, debido a la intensa marca del local, más allá que este se cargaba de faltas, hasta que pudo destrabar esa situación a los dos minutos André y Zalabardo en un recupero defensivo y limar diferencias 27-26. Norte por momentos se dispersaba en ataque, su principal arma era el tiro externo y cuando no encontraba la veta sufría. Unión lo aprovechó con una bomba de Souto para poner las tablas 30-30 con 5’00 por jugar. Por ello tras la pausa de Comoluti, los “celestes”, dinamitaron campo rival con tres “napalm”, Borsellino x 2, y Pirani x 1, y Norte tomó distancia 39-30. De ahí hasta el final el local manejó las acciones y se llevó el periodo 43-35.

El tercer periodo Unión no hizo pie en los primeros minutos y entonces Norte se escapó 51-35, estableciendo un parcial de 8-0. Su versátil juego, sumado a la efectividad en el poste bajo marcaron las diferencias y Bataglia tuvo que poner el freno de mano, con 6’30 por jugar. Sin poder solucionar los problemas creados por el local, Unión no podía llegar al gol y quedó abajo 55-35 a 3’40 del final, para que tengan una idea lo que pasaba en la arena del “Jorge Ferrero”. Es más, Norte hasta por momentos se lucia en el traslado del balón, acompañado por el aliento de sus seguidores. Con ese panorama el 62-46 para Norte no sorprendía a nadie.

Se puede ser tan temerario y decir que la suerte estaba echada?…Claro que no, porque en el básquetbol hay historias de remontadas épicas. Claro que en esta oportunidad eso no parecía que iba a darse para la visita. Si no vean con dos minutos de juego, Norte mantenía no solo distancia en el score 67-48, sino que además en cancha era el que manejaba si se quiere a voluntad las acciones. El correr de los minutos solo sirvió para que el local rotara el banco, teniendo en cuenta que el juego estaba definido. Unión sin chances reales buscó que las cifras no fueran mayores y así llegamos al final, con el triunfo de Norte 79-54, y que le da la ventaja de 2-0 en la serie y quedando a un paso de la siguiente instancia. Unión por su parte deberá corregir y mucho los errores de los dos primeros juegos si pretende prolongar su estadía en el certamen.

La síntesis:

Deportivo Norte (79) Rodrigo Gallegos 17, Jonatán Torresi 14, Juan Camino 12, Celestino Cupulutti 2, Denis Biscaychipi 7, (FI); Franco Borsellino 14, Gustavo Bronzino 5, Patricio Pirani 8, Emiliano Vives.

Director Técnico: Alejandro Copulutti

Unión (54) Agustín Insaurralde 6, German André 16, Luciano Pozzer 17, Alejandro Quigley 0, Juan Meza 6, (FI); Franco Zalabardo 2, Matías Stival 3, Gustavo Souto 4, Máximo Tatanchelo 0,Axel Méndez 0.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Parciales: 24-21, 43-35 (19-14); 62-46 (19-11); 79-54 (17-8).

Árbitros: José Zweiffel y Matías Sotelo

Estadio: Jorge Ferrero

FUENTE: (Prensa Unión) FOTOS: UNIÓN Y DEPORTIVO NORTE