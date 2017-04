TFB Unión igualó la serie y ahora se definirá en Armstrong

Unión de Goya venció Deportivo Norte 94-75 e igualó la serie de Cuartos de Final de la Conferencia Norte, 2-2 y ahora el miércoles se definirá en el quinto juego quien sigue. Pozzer 29, 8 rebotes, 6 asistencias lo mejor en el local y Gallegos 34, 5 rebotes, goleador del juego en Norte.

Con la obligación de ganar para igualar la serie Unión salió a disputar el juego. Souto, André y Quigley llevaron adelante las primeras conversiones, pero Norte que tiene su arma desde los 6.75 avisó con Copulutti y el juego era gol a gol los primeros minutos, 9-8 para el local. El público entendió que este era el juego y empezó a alentar ruidosamente. Fuerte defensa y una bomba de Insaurralde 16-11 y el entrenador “celeste” a la pausa. Nuevamente la estrategia tenía su lugar en el juego y tempranamente. El partido se armó rápidamente y cada uno sabía lo que estaba en juego y no regalaba nada. Souto fue a la repesca metió una bomba y seguido de una conversión de Zalabardo en el poste bajo y máxima para Unión 26-16 a 2’00 del final. Las siguientes acciones Unión aprovechó al máximo sus posibilidades a través de goles de Quigley y se llevó el periodo 30-18.

El segundo capítulo, los primeros minutos hubo intercambio de goles y Unión aumentó la máxima 35-21 con 7’00 por jugar. Norte no podía penetrar la última línea debido a la férrea marca del local, y moría con la “suya”, el tiro externo, claro que sin efectividad. El juego se volvió a picar por las protestas de la visita y entonces el entrenador fue sancionado con falta técnica. Como consecuencia de ello, y al finalizar las penalizaciones, Unión mantenía distancias, 41-27 con seis minutos de juego. Acto seguido, Pozzer arrastró tres marcas para llegar al gol y poner máxima distancia 45-29. Los minutos finales la visita con Torresi (11) y Gallegos (19), que daban la cara, limó algunos puntos y Unión se llevó el periodo 49-40.

El tercer capítulo la visita se plantó en ofensiva con Gallegos llegando al gol, y acortó la brecha 49-45 con dos minutos. Unión perdió la tranquilidad y luego de otra conversión de Torresi 49-47, Bataglia se fue a la pausa. Pequeños focos ígneos se avizoraban en el horizonte y había que contrarrestarlos. Pozzer y Souto lograron sofocar el principio de incendio 55-49 promediando el periodo, pero todavía las cenizas podrían revivir con la menor brisa. Es por ello que con sendas bombas de Insaurralde y Zalabardo, más recupero de este y veloz salida, encontró oxígeno al local, 68-55 ante el incesante aliento que bajaba de las tribunas. Finalmente Unión se llevó el periodo 70-59.

El último periodo con el “Vikingo” Quigley a la cabeza, que luchaba en la pintura y llegaba al gol, Unión mantenía distancias y cubría los espacios en defensa haciendole sentir incomodo a Norte. Sin embargo caía en distracciones y eso ante los “tigres” podía ser un arma de doble filo, 74-69 a 6’50 del final. Llegó el turno del “lugarteniente” Pozzer de calibrar la mira desde los 6.75 para aplacar las aguas 79-69, y Comulutti a la pausa, con cinco minutos de juego. Norte salió a quemar “las naves”. El juego contenía un alto voltaje, en concordancia con lo que estaba en juego. Los minutos siguientes el nerviosismo era evidente en ambos equipos, pero en ese contexto Unión estuvo más “frio” y pudo controlar la reacción del rival que no bajaba los brazos 87-73 a 2’30 del final. De ahí en más, Unión tuvo su mejor versión en la serie y definió el juego con autoridad 94-75, para igualar el match 2-2. Ahora el miércoles, desde las 21.30 hs., en tierras “astronenses” se definirá a todo o nada quien sigue en carrera, pero eso ya es parte de otra historia.

La síntesis:

Unión (94) Agustín Insaurralde 11, German André 13, Luciano Pozzer 29, Alejandro Quigley 17, Juan Meza 2, (FI); Franco Zalabardo 11, Matías Stival 2, Gustavo Souto 9.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Deportivo Norte (75) Rodrigo Gallegos 34, Jonatán Torresi 17, Juan Camino 6, Celestino Cupulutti 3, Denis Biscaychipi 4, (FI); Franco Borsellino 2, Gustavo Bronzino 6, Patricio Pirani 3.

Director Técnico: Alejandro Copulutti

Parciales: 30-18, 49-40 (19-22); 70-59 (21-19); 94-75 (24-16).

Árbitros: Mario Atance y Martín Tesoro

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Charly Win (Prensa Unión)

Twitter: @UnióndeGoya