TFB Unión no encuentra el rumbo

Unión cayó ante Central Entrerriano 87-88 por una nueva jornada del certamen Federal y en juego correspondiente a la División Mesopotamia de la Conferencia Norte.

El equipo de Bataglia, que la remó siempre desde atrás no pudo aprovechar sus chances en el final para quebrar el juego a su favor. Ahora el próximo fin de semana emprende su primera gira.

Unión cayó ante Central Entrerriano 87-88 en su tercera presentación en la temporada, acumulando igual cantidad de derrotas. Con la vuelta de Luciano Pozzer y Gregorio Espindola, el equipo le jugó de igual al equipo de la tierra del carnaval, fallando en la parte fina que le imposibilitó alzarse con el primer triunfo. Pozzer 25 (5 reb), Melian 21(5reb) y Espindola 18 (5 reb), sus mejores números.

Los primeros minutos fueron intensos y donde Unión, buscaba no dejar espacios en la última línea y castigar en ofensiva, con Peralta (3) y Melian (4) en ese tramo del juego. Sin embargo Central enseguida se adueñó de las acciones y con Morel Pohl (8) castigando desde afuera, más el aporte de Sieiro (4), estableció la primera diferencia, 7-14, que obligó a Bataglia a frenar el juego, con 5’00 por jugar. Los siguientes minutos Unión pudo ajustar las líneas limando la distancia 16-18, con buenas intervenciones de Pozzer (6) y Ciganda (3), pero fue entonces que Central, volvió a lastimar desde los 6.75, para tomar aire y llevarse el periodo 19-24.

Buen parcial de 4-0 en el arranque con aporte de Melian y Peralta, que obligó a Pestuggia a ir a la pausa. Dos simples de Peralta en la acción siguiente adelantaron a Unión inclusive 25-24, pero solo duró un momento. La visita nuevamente encontró desde el tiro externo recuperar el manejo del score, hasta que una bomba de Espindola y el aporte de Pozzer, conversión seguida de foul, volvió a equilibrar el pleito 33-34 a 4’00 del final. Los minutos finales no se sacaron ventajas, cada uno con las armas que tenía, y fue Central que encontró la última bola para llevarse el capítulo 39-41.

Una bomba de Melian abrió las hostilidades del tercer acto, 42-41. Sin embargo al igual que en los periodos anteriores, la visita enseguida volvió a encauzar el juego y con Morel Pohl y Giaveno, ambos desde la banda perimetral establecieron la máxima 43-53 con 6’00 por jugar. Otra vez habia que remarla desde abajo y fue entonces que fue importante un par de buenas defensas y los latigazos de Pozzer y Boeri para el 49-53. Espindola se hizo fuerte en la pintura rival, (8) en ese tramo, y a puro coraje, empardó el juego en 57-57. Sobre el final Central Otra vez encontró la veta desde los 6.75 y se llevó el parcial 60-63.

Sin margen para el error, llegamos al último tramo. Parece reiterativo, pero el film se volvía a repetir. Unión no estaba fino en ofensiva, y todo el trabajo que realizaba en defensa en la pintura, se desmoronaba con los lanzamientos externos de CCE, que de esa forma con dos minutos volvía a tomar aire 62-70. El curso restante del juego, mostró similitud con los periodos anteriores, sin embargo Unión tuvo una vida más luego de una bomba de Pozzer, 80-84 con 50 segundos por jugar. Central no pudo quebrar la defensa local y se les fue los 24”. Bataglia fue a la pausa, buscando la jugada que cambie el rumbo de la historia, quedaban 26 segundos. El local tuvo su chance para descontar, pero falló dos veces en el cesto rival, y más allá de una bomba de Melian 85-87 el tiempo se había evaporado, y quedó para la anécdota el doble de Pozzer, para el 87-88, con el cual Central se llevó la victoria.

Ahora Unión, que mejoró ostensiblemente su juego, se enfrenta a su primera gira, visitando a Peñarol y Atlético Tala, el próximo viernes y domingo, respectivamente.

La síntesis:

Unión (87) Santino Ciganda 7, Nahuel Melian 21, Nicolás Boeri 9, Luciano Pozzer 25, Nelson Peralta 7, (FI); Dario Ibañez 0, Diego Santacruz 0, Gregorio Espindola 18.

Director Técnico: Gustavo Bataglia

Central Entrerriano (88) Gastón Sieiro 10, Maximiliano Morel Pohl 20, José Gerlero 5, juan Giaveno 17, Rodrigo Fillol 2, (FI); Leandro Maglione 2, Jorge Schaff 10, Facundo Ferrer 0, Manuel Olocco 22.

Director Técnico: Luis Pestuggia

Parciales: 19-24, 39-41 (20-17); 60-63 (21-22); 87-88 (27-25).

Árbitros: Juan Camaño y Gonzalo Castro

Estadio: La Catedral del Básquetbol

Posiciones

1). Atlético Saladas 6 pts. (3-0); 2). General San Martín 6 pts. (3-0); 3). Central Entrerriano 6 pts. (2-2); 4). Atlético Tala 5 pts. (2-1); 5). Regatas Uruguay 5 pts. (2-1); 6). Peñarol 5 pts. (2-1); 7). Ferrocarril 4 pts. (1-2); 8). Capuchinos 3 pts. (1-1); 9). BH Gualeguay 3 pts. (0-3); 10). Unión 3 pts. (0-3); 11). Olimpia 2 pts. (0-2).

Próxima fecha

3 de noviembre

Ferrocarril vs. A. Saladas, Central Entrerriano vs. General San Martín, Peñarol vs. Unión, BH Gualeguay vs. Capuchinos, Regatas Uruguay vs. Olimpia

Charly Win (Prensa Unión)