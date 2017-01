TNA Comunicaciones arrancó el año con victoria ante Salta Basket

Comunicaciones inició el año 2017 del Torneo Nacional de Basquet con una victoria ante Salta basket por 82 a 62 que lo mantiene en la segunda posición de la Conferencia Norte,Santiago Ferreyra con 16 puntos (4 de 4 en triples) y R. Haag (17 pts) fueron los goleadores de sus equipos.

El partido en el primer cuarto fue muy parejo. A falta de 3.39 estaba 13 a 13 y ambas defensas otorgaban ventajas. En Comu dos jugadores de los iniciales (Torre y Pau) ya tenían dos faltas cada uno y es por eso que Rivero comenzó a mover el banco de suplentes además para darle más intensidad a la defensa y no solo que mejoró en ese aspecto sino que encontró el tiro desde pe perímetro. Fue así que con un triple de Burgos más un doble de Lauría y otro triple de Ferreyra el aurinegro se despegó y cerró el cuarto 8 arriba 25 a 17.

En el segundo cuarto Rivero siguió con varios suplentes en cancha que le dieron rédito y ya cuando corrían casi tres minutos había sacado 13 puntos. En Salta ya no pesaba Prowell en la zona pintada y poco aparecía el perímetro. Así Comu fue estirando la diferencia por momentos desplegando un básquet vistoso y con aporte de todos los que estaban en cancha. El final fue 49 a 29 lo que presagiaba un final alentador.

En el inicio del segundo tiempo el partido se hizo desordenado. En tres minutos el local perdió 5 balones pero Salta tampoco lo podía aprovechar. A partir de un minuto pedido por Rivero apareció el goleo con más puntos que llegaron desde el banco aportados por el “Kily” Romero lo que le permitió cerrar ganando 61 a 33. Solo Haag aportaba en Salta para que la diferencia no sea mayor.

En el último cuarto el local llegó a sacar una diferencia de 33 sin embargo a través de algunos tiro externos Salta logró reducir la diferencia que finalmente fue de 20 82 a 62. Muy buen juego de Comunicaciones que se destacó por el trabajo colectivo y la intensidad defensiva, algo que se venía mostrando en los últimos juegos de 2016 y que se reafirmó en el juego con Salta.

Comu volverá a jugar el martes con Independiente de Santiago del Estero un rival al que todavía no ha enfrentado en este Torneo y que será otra buena prueba como local para luego emprender la gira por las provincias del norte.