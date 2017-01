TNA Comunicaciones retomó los entrenamientos

Luego del período de vacaciones jugadores y cuerpo técnico de Comunicaciones retomaron las prácticas el pasado lunes por la noche con vistas a los nuevos compromisos que se vienen por la segunda fase del Torneo Nacional de Ascenso.

El plantel seguirá con el trabajo en doble turno impuesto desde el inicio del ciclo por el ténico Fernando Rivero. Más allá del receso, durante el mismo cada jugador cumplió con el plan de trabajo individual preparado por el profesor Ramiro Eguiguren. Ahora la idea es seguir sumando entrenamientos para tener ritmo y contacto con la pelota y el aro.

Tras el cierre victorioso del año 2016, el “Tulo” Rivero destacó que este paráte no es complicado porque “estamos acostumbrados, quizá no a tantos días pero lo bueno que podemos iniciar esta segunda parte de manera gradual sin que haya ningún tipo de lesionados, para llegar de la mejor manera al 20 de enero”.

Ese día Comunicaciones enfrentará como local a Salta Basket, en el tercer juego que disputarán entre sí (los dos primeros los ganó el aurinegro). “Nosotros hicimos el 50% de los partidos buenos en la primera etapa, jugando de igual a igual con todos los rivales pero también hay que decir que nos falta el 50% de los partidos de la segunda fase. No nos hemos enfrentado con varios rivales que están con la misma idea y objetivo nuestro como Unión, Barrio Parque y San Isidro que pelean arriba como nosotros. Por ahora vamos con calma tratando de mejorar lo nuestro ya que siempre hay algo más para hacer o mejorar” dijo el entrenador aurinegro.

Por último y sobre lo que viene, resaltó ”a mediados de febrero vamos a tener un panorama más claro porque en el último tramo de la fase regular cada equipo va a estar peleando por una mejor ubicación y cada partido va a ser una final. Por ahora nos encuentra en un buen momento, jugando bien y eso habrá que extenderlo en el tiempo”.

El equipo de Mercedes volverá a jugar el 20 de Enero enfrentando como local a Salta Basket y el 24 será local nuevamente frente a Independiente de Santiago del Estero. Luego iniciará la gira por esa provincia, Tucumán y salta respectivamente.